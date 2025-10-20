Αποκαταστάθηκαν οι υπηρεσίες cloud της Amazon

Αποκαταστάθηκε η λειτουργία της Amazon Web Services, του μεγαλύτερου παρόχου cloud στον κόσμο, μετά από εκτεταμένη διακοπή που επηρέασε τις υπηρεσίες σε σειρά πελατών, όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και χρηματοοικονομικές πλατφόρμες.

Η AWS ανακοίνωσε ότι διόρθωσε το πρόβλημα με περιφερειακή πύλη στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ που προκάλεσε τη διακοπή, λίγο περισσότερο από τρεις ώρες μετά την πρώτη ενημέρωση σχετικά με το ζήτημα. Ορισμένοι χρήστες ενδέχεται να δουν πιο αργή ανταπόκριση ή αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων κατά την ανάκτηση, ανέφερε. Τα παράπονα χρηστών άρχισαν να αυξάνονται λίγο μετά τις 9:30 π.μ. ώρα Ελλάδας.

Η υπηρεσία cloud της Amazon υποστηρίζει μεγάλο μέρος του διαδικτύου, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο της αγοράς cloud. Οποιαδήποτε διακοπή, μοιραία, έχει σημαντικές επιπτώσεις.

Εταιρείες που είχαν επηρεαστεί από το πρόβλημα δήλωσαν ότι σε μεγάλο βαθμό οι υπηρεσίες τους είχαν ανακάμψει. Η χρηματοοικονομική πλατφόρμα Robinhood ανέφερε ότι οι υπηρεσίες είχαν ανακάμψει, ενώ η Coinbase δήλωσε πως παρακολουθεί τα αποτελέσματα της επιδιόρθωσης. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Perplexity και η βρετανική φορολογική αρχή HMRC δήλωσαν επίσης ότι η διακοπή, που έριξε τη λειτουργία των ιστοσελίδων τους, έληξε.

Τα παράπονα χρηστών για τις υπηρεσίες της Amazon, συμπεριλαμβανομένων των Alexa και του συστήματος οικιακής ασφάλειας Ring, μειώθηκαν επίσης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Downdetector.

Οι περισσότερες δυσλειτουργίες σε μεγάλα τεχνολογικά συστήματα διορθώνονται γρήγορα. Ωστόσο, τα διασυνδεδεμένα τεχνολογικά συστήματα έχουν ως αποτέλεσμα τα προβλήματα σε μια εταιρεία να μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Πέρυσι, μια ελαττωματική ενημέρωση λογισμικού στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike καθήλωσε πτήσεις και κατέρριψε συστήματα σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων, σημειώνει το Bloomberg.

Check Point: Οι συνέπειες από τη διακοπή και το κλειδί της ανθεκτικότητας

Με αφορμή τη διακοπή λειτουργίας της Amazon Web Services (AWS), ο Μιχάλης Μπόζος, Country Manager στην Check Point Software Technologies για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Η σημερινή διακοπή λειτουργίας της Amazon Web Services (AWS) αποτελεί ακόμη μια υπενθύμιση ότι ο ψηφιακός κόσμος δεν γνωρίζει σύνορα, ένα τοπικό σφάλμα μπορεί να έχει παγκόσμιες επιπτώσεις μέσα σε λίγα λεπτά. Έχουμε χτίσει την ευκολία μας πάνω σε κοινά συστήματα, όμως η πραγματική ανθεκτικότητα εξακολουθεί να εξαρτάται από τους ανθρώπους και τις διαδικασίες», επισημαίνει ο κ. Μπόζος.

«Oι ιδιώτες θα πρέπει να διατηρούν αξιόπιστα εφεδρικά αντίγραφα, να φυλάσσουν βασικές πληροφορίες εκτός σύνδεσης και να γνωρίζουν εναλλακτικούς τρόπους σύνδεσης ή πληρωμής σε περίπτωση τεχνικής αστοχίας. Eίναι κρίσιμο να υπάρχει επαγρύπνηση απέναντι σε απάτες ή απόπειρες phishing, ιδίως όταν τραπεζικές ή εμπορικές ιστοσελίδες βρίσκονται προσωρινά εκτός λειτουργίας. Καλό είναι να αποφεύγουμε την πρόσβαση σε ύποπτους συνδέσμους και να μην κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε πηγές που δεν αναγνωρίζουμε».

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις, ο κ. Μπόζος υπογραμμίζει ότι «η ανάγκη για διαφοροποίηση είναι πλέον επιτακτική. Οι οργανισμοί δεν πρέπει να εξαρτώνται αποκλειστικά από έναν πάροχο cloud· είναι σημαντικό να ελέγχουν τα εναλλακτικά τους σχέδια, να εκπαιδεύουν τις ομάδες τους και να προετοιμάζονται εγκαίρως για πιθανές περιόδους μη διαθεσιμότητας. Όταν οι εταιρείες προσπαθούν να αποκαταστήσουν γρήγορα την πρόσβαση, τα συστήματα και το προσωπικό δέχονται έντονη πίεση - και τότε ακριβώς δραστηριοποιούνται οι κυβερνοεγκληματίες. Είναι πιθανό να δούμε αύξηση σε ψεύτικες προσφορές “επιστροφής χρημάτων” ή “εκπτώσεων”, καθώς και σε phishing emails ή απατηλούς συνδέσμους που ισχυρίζονται ότι επιλύουν το πρόβλημα».

Τέλος, επισημαίνει, «ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Πολλές από τις πλατφόρμες που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν παιχνίδια και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από παιδιά, μια ευκαιρία που συχνά εκμεταλλεύονται οι απατεώνες για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους. Το διαδίκτυο μπορεί να είναι παγκόσμιο, αλλά η ανθεκτικότητα ξεκινά τοπικά, με τις ενέργειες και τις επιλογές του καθενός μας».