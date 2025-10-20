Με 12 μέλη η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ στην έκθεση Anuga 2025

Στη Διεθνή Έκθεση Anuga 2025 συμμετείχαν 12 μέλη της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, ενισχύοντας την προβολή της αυθεντικής ελληνικής επιχειρηματικότητας μέσα από ένα συνεκτικό concept «one-stop-shop».

Επτά από τις εταιρείες-Μέλη παρουσίασαν τα προϊόντα τους σε κοινό περίπτερο, ενώ πέντε ακόμα είχαν ξεχωριστά περίπτερα και σε άλλα HALL. Οι συμμετέχουσες εταιρείες ήταν: Agrino, Λουξ, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, Ευβοϊκή Ζύμη, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας, SATIVA, ΧΙΩΝ, Μέλι Αττική, Οικογένεια Χριστοδούλου, Αφοί Κοροντζή και Mediterra.

Η ενιαία παρουσία υπό το σήμα «Essentially Greek» ενίσχυσε την κοινή στρατηγική προβολής ελληνικών, καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Τα περίπτερα προσέλκυσαν σημαντικούς εμπορικούς επισκέπτες από όλο τον κόσμο, δίνοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν αυθεντικά προϊόντα που εκπροσωπούν τη σύγχρονη, εξωστρεφή ελληνική παραγωγή.

«Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, με την εξωστρέφεια στο DNA των μελών της, συνεχίζει να δημιουργεί πρωτοπόρες συνέργειες στο εξωτερικό, ενισχύοντας ουσιαστικά την εξαγωγική εικόνα της χώρας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμμετέχουν οι εξής εταιρίες ως μέλη:

Agrino, Λουξ, Νιτσιάκος, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ, ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, SKAG, KΥΚΝΟΣ, HellasFrost, PetrouNuts, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβασιλείου, Endless EC, TheWritingFields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά Βλαχάκη, Μανδρέκας, Χρυσά αυγά, Απ. Παπαδόπουλος- MeatCompany,, TottisPack, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Κτήμα Βιβλία Χώρα, Κρόκος Κοζάνης, ΧΙΩΝ, Ε. Θυμέλης, ΔΙΡΦΥΣ, Κτήμα Σκούρα, Τυροκομείο Καρακάνας, Τρικαλινός, Μύλοι Δάκου, Μύλοι Θράκης, CARTONTEC, Γεωδή, ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ, Οικογένεια Στεργίου, Domus, VITEX, Κατράδης, Forlabels, FLEXIA, Elikon Graphic Arts, Καρύδης Labels, SABO, SEPTONA, Οικογένεια Βολιώτη, Organic 3S, 3αλφα, Coffee Island, Polyplast, Nikolopoulou, evlogia, Οικογένεια Χριστοδούλου, Mediline, GR.INOX, Viospiral, Αφοί Κοροντζή, ROLLEX, Specisoft, Pressious Arvanitidis, Mediterra, Alphabros, ERMA FIRST, IRIDA, Αγγελάκης, Γευσήνους