Ελεύθερο να μετακινείται εντός του κτιρίου το προσωπικό του ΟΗΕ που κρατείται από τους Χούθι

Την Κυριακή, αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην περιοχή ανακοίνωσαν πως οι αντάρτες Χούθι είχαν πραγματοποιήσει μια επιδρομή στο κτίριο του ΟΗΕ όπου διαμένουν οι εργαζόμενοί του, επιβεβαιώνοντας πως κρατούσαν 20 εξ αυτών, μεταξύ άλλων τον εκπρόσωπο της Unicef στην Υεμένη, τον Βρετανό Πίτερ Χόκινς.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 22:15

Ο ΟΗΕ γνωστοποίησε σήμερα πως τα μέλη του διεθνούς προσωπικού του που κρατούνται από αντάρτες Χούθι στην Υεμένη έπειτα από μια έφοδο στο συγκρότημά τους το Σάββατο στη Σαναά μπορούν πλέον να μετακινούνται στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ οι πέντε Υεμενίτες υπάλληλοι απελευθερώθηκαν.

Την Κυριακή, αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην περιοχή ανακοίνωσαν πως οι αντάρτες Χούθι είχαν πραγματοποιήσει μια επιδρομή στο κτίριο του ΟΗΕ όπου διαμένουν οι εργαζόμενοί του, επιβεβαιώνοντας πως κρατούσαν 20 εξ αυτών, μεταξύ άλλων τον εκπρόσωπο της Unicef στην Υεμένη, τον Βρετανό Πίτερ Χόκινς.

«Τα 15 μέλη του διεθνούς προσωπικού του ΟΗΕ είναι πλέον ελεύθερα να μετακινούνται στο εσωτερικό του συγκροτήματος του ΟΗΕ στη Σαναά και βρίσκονται σε επαφή με τις αντίστοιχες οντότητες του ΟΗΕ και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο ΟΗΕ σήμερα σε ένα σύντομο δελτίο Τύπου.

Ο οργανισμός διευκρίνισε πως «τα πέντε μέλη του προσωπικού από τη χώρα που κρατούνταν από τη 18η Οκτωβρίου στο ίδιο συγκρότημα αφέθηκαν ελεύθερα».

Δεκάδες μέλη του ΟΗΕ συνελήφθησαν τους τελευταίους μήνες στις περιοχές που ελέγχουν οι Υεμενίτες αντάρτες, τους οποίους στηρίζει το Ιράν.

Την 31η Αυγούστου, οι αντάρτες επιτέθηκαν στα γραφεία του ΟΗΕ στη Σαναά, αιχμαλωτίζοντας περίπου 10 εργαζόμενους, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Αυτοί θεωρούνταν ύποπτοι για κατασκοπεία προς όφελος των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο αξιωματούχο των Χούθι.

Σε μια τηλεοπτική παρέμβαση, ο αρχηγός των ανταρτών Αμπντελμαλέκ αλ Χούθι επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα πως οι δυνάμεις του είχαν εξαρθρώσει «έναν από τους πιο επικίνδυνους κατασκοπευτικούς πυρήνες», που παρουσιάστηκε πως «συνδέεται με ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και η Unicef».

Κατηγορίες που χαρακτήρισε το Σάββατο «επικίνδυνες και απαράδεκτες» από τον εκπρόσωπο Τύπου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

