Αργεντινή: Σε νέο ιστορικό χαμηλό το πέσο παρά το «σωσίβιο» από ΗΠΑ

Το πέσο υποχώρησε σχεδόν 1% τη Δευτέρα, φτάνοντας τις 1.476 μονάδες έναντι του δολαρίου, επίπεδο που αποτελεί νέο ενδοσυνεδριακό χαμηλό.

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 20:32

Το αργεντίνικο πέσο έχει υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο στο οποίο είχε φτάσει πριν το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ξεκινήσει αγορές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε ένδειξη ότι η οικονομική στήριξη της κυβέρνησης Τραμπ δεν έχει κατορθώσει να ανακόψει την πτώση του νομίσματος ενόψει των κρίσιμων εκλογών της Κυριακής.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, το πέσο υποχώρησε σχεδόν 1% τη Δευτέρα, φτάνοντας τις 1.476 μονάδες έναντι του δολαρίου, επίπεδο που αποτελεί νέο ενδοσυνεδριακό χαμηλό, πριν περιορίσει κάπως τις απώλειές του.

Η πτώση συνεχίζεται παρά τις τρεις παρεμβάσεις στην αγορά πέσο από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ από τις 9 Οκτωβρίου — που σύμφωνα με εκτιμήσεις Αργεντινών οικονομολόγων φτάνουν περίπου τα 400 εκατ. δολάρια, αν και καμία από τις δύο κυβερνήσεις δεν έχει επιβεβαιώσει το ποσό — καθώς και την ανακοίνωση ότι υπογράφηκε συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων ύψους $20 δισ. μεταξύ των δύο χωρών.

Η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής επιβεβαίωσε τη συμφωνία swap τη Δευτέρα. Οι όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο Μιλέι μπορεί να αναγκαστεί να υποτιμήσει το πέσο εκτός μετά τις εκλογές την Κυριακή, καθώς τα αποθέματα σκληρού νομίσματος της κεντρικής τράπεζας εξαντλούνται. Η νομισματική αρχή διαθέτει λιγότερα από 5 δισ. δολάρια σε καθαρά αποθεματικά, εξαιρουμένων των υποχρεώσεων, σύμφωνα με την οικονομική συμβουλευτική εταιρεία Romano Group της Αργεντινής.

«Η ζήτηση της αγοράς για δολάρια είναι πολύ ισχυρή και θα συνεχιστεί μέχρι να έχουμε τα εκλογικά αποτελέσματα και περισσότερη σαφήνεια σχετικά με την ισοτιμία», δήλωσε ο Σαλβαδόρ Βιτέλι, επικεφαλής έρευνας της Romano.

