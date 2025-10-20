#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες

Στη σύνοδο οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την άμυνα της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα παραστεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες

Δημοσιεύθηκε: 20 Οκτωβρίου 2025 - 21:58

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να παραστεί στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πέμπτη, ανέφερε στο πρακτορείο Reuters μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Στη σύνοδο αυτή οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, την άμυνα της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι αμέσως μετά θα ταξιδέψει στο Λονδίνο όπου θα διεξαχθεί την Παρασκευή μια συνάντηση της «Συμμαχίας των προθύμων», των συμμάχων του Κιέβου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο πρόεδρος Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ζελένσκι: Θα παραλάβουμε συστήματα Patriot από τις ΗΠΑ μετά από... χρόνια

Ζελένσκι: Έτοιμος να πάω στη Βουδαπέστη αν με καλέσουν

Τραμπ σε Ζελένσκι: Δέξου τους όρους της Ρωσίας πριν καταστραφείς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο