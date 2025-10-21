#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Χτύπημα στα ελβετικά ρολόγια από τους δασμούς Τραμπ

Οι εξαγωγές ρολογιών υποχώρησαν 3,1% τον Σεπτέμβριο, καθώς οι πωλήσεις προς τις ΗΠΑ -την κορυφαία αγορά τους- βούτηξαν 55% λόγω του νέου δασμού 39% που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις εισαγωγές από την Ελβετία.

Χτύπημα στα ελβετικά ρολόγια από τους δασμούς Τραμπ

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 19:56

Οι ελβετικές εξαγωγές ρολογιών υποχώρησαν τον Σεπτέμβριο, με χτύπημα από τον δασμό 39% που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στις εισαγωγές από την Ελβετία προς τις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά της βιομηχανίας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι εξαγωγές ρολογιών μειώθηκαν κατά 3,1% σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τα 2 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (2,5 δισ. δολάρια), όπως ανέφερε η Ομοσπονδία Ελβετικής Βιομηχανίας Ρολογιών σε ανακοίνωση της Τρίτης. Οι αυξήσεις στις περισσότερες αγορές τον περασμένο μήνα επισκιάστηκαν από την πτώση 55% των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ.

Ηταν η δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία πτώση στις εξαγωγές ρολογιών προς τις ΗΠΑ, μετά από την αύξηση των αποστολών τον Ιούλιο, όταν οι παραγωγοί βιάστηκαν να δημιουργήσουν αποθέματα πριν από τον αναμενόμενο δασμό.

