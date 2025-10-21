Ευρώπη και Ουκρανία ετοιμάζουν πρόταση 12 σημείων για τερματισμό του πολέμου

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η πρόταση προβλέπει εγγυήσεις ασφαλείας, κεφάλαια για αποκατάσταση ζημιών και ταχεία πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην Ε.Ε., σύμφωνα με το Bloomberg. Πάγωμα εχθροπραξιών στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου. Ο ρόλος Τραμπ.

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 19:14

Eυρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται με την Ουκρανία σε πρόταση 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Η πρόταση βασίζεται στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου, απορρίπτοντας τις απαιτήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν προς τις ΗΠΑ για παράδοση ουκρανικών εδαφών ως αντάλλαγμα για ειρηνευτική συμφωνία.

Ένα ειρηνευτικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. 

Μόλις η Ρωσία συμφωνήσει με την Ουκρανία σε κατάπαυση του πυρός και δεσμευτούν και οι δύο πλευρές να σταματήσουν τις εδαφικές προελάσεις, η πρόταση προβλέπει την επιστροφή όλων των απελαθέντων παιδιών στην Ουκρανία και ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, κεφάλαια για την αποκατάσταση των ζημιών του πολέμου και μια ταχεία πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πρόταση. 

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, αν και περίπου 300 δισ. δολάρια σε παγωμένα αποθέματα της κεντρικής τράπεζας θα επιστραφούν μόνο όταν η Μόσχα συμφωνήσει να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Οι περιορισμοί θα επανέλθουν άμεσα σε περίπτωση νέας επίθεσης της Ρωσίας κατά της γείτονάς της.

Η Μόσχα και το Κίεβο θα εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά οποιαδήποτε κατεχόμενη περιοχή ως ρωσική, σύμφωνα με τις πηγές.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για τερματισμό των συγκρούσεων στις υπάρχουσες γραμμές, παρά τις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί στον πόλεμο, ο οποίος διανύει πλέον το τέταρτο έτος του.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου βρίσκονται υπό διαμόρφωση και ενδέχεται να αλλάξουν, προειδοποίησαν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς συζητούν εμπιστευτικές διαβουλεύσεις. Οποιαδήποτε πρόταση θα χρειαστεί επίσης τη στήριξη της Ουάσιγκτον, και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενδέχεται να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές.

