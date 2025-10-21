ΗΠΑ: Συνελήφθη ύποπτος που φέρεται να σχεδίαζε ένοπλη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Ατλάντα

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 23:02

Ένας 49χρονος Αμερικανός συνελήφθη χθες Δευτέρα στο αεροδρόμιο της Ατλάντα, στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, αφότου συγγενής του ενημέρωσε την αστυνομία ότι σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε τερματικό σταθμό του διεθνή αερολιμένα.

Ο Μπίλι Τζο Κέιγκλ – από το Κάρτερσβιλ της Τζόρζια, περίπου 80 χιλιόμετρα μακριά από την Ατλάντα – συνελήφθη λίγο μετά τις 10 το πρωί (τοπική ώρα, 17:00 στην Ελλάδα), καθώς παρατηρούσε τις κινήσεις σε πολυσύχναστο τερματικό σταθμό στο διεθνές αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον, όπως ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής της Ατλάντα, Ντάριν Σίρμπαουμ.

Το αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον έχει τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση παγκοσμίως.

Ο Κέιγκλ συνελήφθη την ώρα που επέστρεφε στο φορτηγό του, όπου αστυνομικοί βρήκαν αργότερα ένα τυφέκιο εφόδου (τύπου AR-15) και πυρομαχικά. Το φορτηγό ήταν σταθμευμένο σε μικρή απόσταση από την είσοδο του τερματικού σταθμού.

«Αποτρέψαμε μια τραγωδία», δήλωσε ο Σίρμπαουμ σε συνέντευξη Τύπου. «Πιστεύω ότι επέστρεφε στο φορτηγό του για να πάρει το όπλο (…) και πιθανότατα θα το χρησιμοποιούσε μέσα στον κατάμεστο τερματικό σταθμό», είπε.

Συγγενής του Μπίλι Τζο Κέιγκλ τηλεφώνησε στην αστυνομία νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ενημερώνοντας για ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο για να εξαπολύσει ένοπλη επίθεση.

Η οικογένεια του συλληφθέντα ενημέρωσε τις αρχές πως ο 49χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Η αστυνομία ανέφερε ότι είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο Μπίλι Τζο Κέιγκλ κρατείται στη φυλακή της κομητείας Κλέιτον και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου αύριο Τετάρτη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

