Επιστολή 19 ηγετών της ΕΕ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Οι ηγέτες 19 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν το μπλοκ να ξεκινήσει νέα πρωτοβουλία για «αναθεώρηση, μείωση και περιορισμό» της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προκειμένου να γίνει η Ε.Ε. πιο ανταγωνιστική οικονομικά, σύμφωνα με επιστολή που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters την Τρίτη.

Η επιστολή προς τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των ηγετών της ΕΕ, υπογράφεται από ηγέτες όπως ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Θέλουμε να διαφυλάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για ό,τι πρεσβεύει – την ελευθερία, την ασφάλεια και την ευημερία. Για να το πετύχουμε, πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Όχι απλώς λίγο, αλλά ουσιαστικά», αναφέρεται στην επιστολή, η οποία εστάλη ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

«Η απλοποίηση είναι το κλειδί για την ανταγωνιστικότητα», αναφέρεται στην επιστολή σύμφωνα με το Politico.

Η επιστολή ζητά «συστηματική αναθεώρηση όλων των κανονισμών της ΕΕ με σκοπό τον εντοπισμό περιττών ρυθμίσεων».

Επιπλέον, oι ηγέτες τονίζουν ότι είναι «επιτακτικά αναγκαία» μια πρόταση για το λεγόμενο 28ο καθεστώς (28th regime) για τις επιχειρήσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο λειτουργίας εντός του μπλοκ των 27 κρατών-μελών.

Τέλος, οι ηγέτες ζητούν τη σύγκληση ειδικής συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανταγωνιστικότητα τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς και τακτική και επίσημη ενημέρωση για την επιτευχθείσα πρόοδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με επιστολή προς τους ηγέτες της ΕΕ πριν από κάθε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του 2025» καταλήγουν.