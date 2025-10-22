Ριμπάουντ για χρυσό και ασήμι μετά το «κραχ»

Ανοδικά κινείται ο χρυσός μετά από βουτιά 2,9%, η οποία επέκτεινε την χειρότερη ενδοημερήσια πτώση του σε πάνω από δώδεκα χρόνια την Τρίτη. Το ασήμι καταγράφει επίσης άνοδο μετά από πτώση 7,1% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

«Η πώληση των μετάλλων μοιάζει περισσότερο με εκκαθάριση θέσεων παρά με μακροοικονομικό σοκ», δήλωσε η Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo Markets.

Η αυξημένη προσοχή στα πολύτιμα μέταλλα έρχεται μετά από ραγδαία άνοδο νωρίτερα φέτος, η οποία τροφοδοτήθηκε από τις αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις ανησυχίες για τα δημοσιονομικά προβλήματα στις ανεπτυγμένες χώρες. Η πτώση ήρθε επίσης μετά από τεχνικούς δείκτες που έδειξαν ότι τα πρόσφατα ράλι ήταν πιθανώς υπερβολικά.

Στις σημερινές συναλλαγές, ο χρυσός με άνοδο 1,1% βρίσκεται στις 4.154 δολάρια ανά ουγκιά και το ασήμι με άνοδο 1,5%, στα $48,42.

Gold and Silver Tumble After Rapid Ascent This Year Gold fell 5.3% on Tuesday, biggest drop in five years

Source: Bloomberg

Data is normalized with factor 100 as of January 2, 2025.