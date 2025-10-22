Πάνω από τον πήχη των αναλυτών τα κέρδη της UniCredit

Η UniCredit SpA ανακοίνωσε για το τρίτο τρίμηνο καθαρά κέρδη και έσοδα που υπερέβησαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών, προσφέροντας ώθηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Andrea Orcel, μετά την ανεπιτυχή προσπάθειά του να εξαγοράσει την Banco BPM SpA.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,8% σε ετήσια βάση, στα 2,63 δισ. ευρώ, λόγω υψηλότερων μερισμάτων από στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και χαμηλότερων του αναμενόμενου δαπανών και προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας. Οι αναλυτές ανέμεναν μείωση των κερδών στα 2,39 δισ. ευρώ.

Ο Orcel αναγκάζεται προς το παρόν να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της UniCredit, καθώς οι προσπάθειες εξαγοράς της Banco BPM στην Ιταλία και της Commerzbank AG στη Γερμανία προσέκρουσαν σε κυβερνητικές αντιρρήσεις. Ο επικεφαλής της τράπεζας βασίζεται σε υψηλότερα έσοδα από προμήθειες για την ενίσχυση των συνολικών εσόδων, καθώς η πίεση στα περιθώρια δανεισμού αυξάνεται εν μέσω μειώσεων επιτοκίων.

«Βρισκόμαστε σε πορεία να καταγράψουμε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία μας», δήλωσε ο Orcel στη σχετική ανακοίνωση. «Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε βιώσιμη αξία για όλους τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Η UniCredit επιβεβαίωσε την εκτίμησή της για ετήσια καθαρά κέρδη περίπου 10,5 δισ. ευρώ, καθώς και το σχέδιό της να επιστρέψει τουλάχιστον 9,5 δισ. ευρώ στους μετόχους. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε την Τρίτη ενδιάμεσο μετρητό μέρισμα ύψους 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί στις 26 Νοεμβρίου, ενώ ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1,8 δισ. ευρώ θα ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 0,3%, καθώς η μείωση των καθαρών εσόδων από δανειοδοτήσεις υπεραντισταθμίστηκε από υψηλότερα μερίσματα, προμήθειες και έσοδα συναλλαγών.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από λίγο περισσότερο από τέσσερα χρόνια, ο Orcel έχει εξορθολογίσει τις δραστηριότητες της τράπεζας μέσω περικοπών προσωπικού, αποεπενδύσεων από χαμηλής απόδοσης τομείς και ανακατανομής πόρων σε πιο κερδοφόρες αγορές. Η μετοχή της UniCredit έχει αυξηθεί πάνω από επτά φορές από το 2021, επιτρέποντας στον πρώην τραπεζίτη επενδύσεων να επιδιώξει εξαγορές, καθώς οι συμφωνίες στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα πληθαίνουν.

Επενδυτικές επιπτώσεις

Αν και οι κύριες κινήσεις για εξαγορές έχουν προσωρινά «παγώσει», έχουν αφήσει τη UniCredit με σημαντικές συμμετοχές στη Commerzbank και στην Alpha Bank στην Ελλάδα, όπου η κυβέρνηση έχει εμφανιστεί πιο θετική.

Ενώ οι στρατηγικές επενδύσεις οδήγησαν σε υψηλότερα μερίσματα, ο δείκτης CET1 -μέτρο κεφαλαιακής επάρκειας- μειώθηκε στο 14,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου, μετά την ενοποίηση των συμμετοχών της τράπεζας στην Alpha Βank και την Commerzbank.

Ο Orcel έχει θέσει ως προθεσμία το 2027 για να αποφασίσει εάν θα επιδιώξει την εξαγορά της Commerzbank. Δεν έχει ακόμη διευκρινίσει τα σχέδιά του για την επένδυση στην Alpha Bank.