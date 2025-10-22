#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ζελένσκι: Καλός συμβιβασμός η πρόταση Τραμπ να παγώσει το μέτωπο

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 13:59

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία και τη Ρωσία να σταματήσουν τις πολεμικές επιχειρήσεις στα σημερινά μέτωπα είναι «ένας καλός συμβιβασμός», αναφέρει το Reuters.

Ωστόσο, ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται τις σκανδιναβικές χώρες, δήλωσε ότι αμφιβάλλει για το αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα το υποστηρίξει. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο Ζελένσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«[Ο Τραμπ] πρότεινε να μείνουμε εκεί που είμαστε και να ξεκινήσουμε συζητήσεις. Νομίζω ότι είναι ένας καλός συμβιβασμός, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Πούτιν θα τον υποστηρίξει, και το είπα στον πρόεδρο [των ΗΠΑ]».

Παράλληλα, τα σχέδια για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στη Βουδαπέστη έχουν αναβληθεί, καθώς Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της συσπειρώνονται πιέζοντας για κατάπαυση του πυρός χωρίς εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Ωστόσο, η Ρωσία δήλωσε ότι οι προετοιμασίες για την προεδρική σύνοδο κορυφής μεταξύ Πούτιν και Τραμπ συνεχίζονται.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα επισκεφθεί τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, μετά από συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει στη Νορβηγία και τη Σουηδία σήμερα Τετάρτη.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συσπειρωθούν υπέρ της Ουκρανίας στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών την Πέμπτη. Μια μέρα αργότερα ακολουθεί η του «συνασπισμού των προθύμων» Ευρωπαίων ηγετών στο Λονδίνο για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα βοήθειας προς το Κίεβο.

