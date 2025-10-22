Μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ αγοράζει ο Ερντογάν

Στο Κατάρ έφτασε σήμερα Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του μετά το Κουβέιτ και πριν την τρίτη και τελευταία επίσκεψη, που θα είναι στο Ομάν.

Τον πρόεδρο Ερντογάν και τη σύζυγό του συνοδεύει μεγάλη τουρκική αντιπροσωπεία στην οποία περιλαμβάνεται ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, οι υπουργοί Ενέργειας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, καθώς και ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών (MIT) Ιμπραήμ Καλίν, και πολλοί άλλοι.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, κεντρική επιδίωξη του Τούρκου προέδρου στο Κατάρ είναι η αγορά 24 μεταχειρισμένων αεροσκαφών Eurofighter Tayfun, για την οποία έχει ήδη γίνει συζήτηση μεταξύ των δυο πλευρών.

Εξάλλου, το Reuters σε εκτενές άρθρο-ανάλυση αναφέρει ότι η Τουρκία, προκειμένου να ενισχύσει έγκαιρα την αεροπορική της ισχύ, πρότεινε στους Ευρωπαίους εταίρους και στις ΗΠΑ τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αποκτήσει γρήγορα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, καθώς επιδιώκει να ανακτήσει έδαφος έναντι περιφερειακών αντιπάλων όπως το Ισραήλ, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η Τουρκία κάνει προσπάθειες για να προσθέσει στον γερασμένο στόλο της 40 Eurofighter Typhoon, για τα οποία υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία τον Ιούλιο, και αργότερα επίσης αμερικανικά αεροσκάφη F-35 παρά τις κυρώσεις της Ουάσιγκτον που επί του παρόντος μπλοκάρουν οποιαδήποτε συμφωνία.

Η ενόχληση της Άγκυρας

Η ανάλυση του Reuters αναφέρει ότι τα πλήγματα του Ισραήλ με εκατοντάδες μαχητικά F-15, F-16 και F-35 που έχουν προμηθευτεί από τις ΗΠΑ κατά του Ιράν και της Συρίας, γειτόνων της Τουρκίας, καθώς και εναντίον του Λιβάνου και του Κατάρ, ενόχλησαν την Άγκυρα ωθώντας την να ασκήσει πιέσεις για ταχεία ενίσχυση της αεροπορικής της ισχύος. Η Ελλάδα, αναφέρει το Reuters, αναμένεται να παραλάβει μια παρτίδα προηγμένων F-35 μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Για τα Eurofighter Typhoon η Τουρκία πλησιάζει σε συμφωνία με τη Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο της οποίας θα παραλάβει άμεσα 12 απ' αυτά, αν και μεταχειρισμένα, από προηγούμενους αγοραστές, το Κατάρ και το Ομάν, για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της, αναφέρει το άρθρο του Reuters, επικαλούμενο άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Επίσης, επισημαίνει ότι τα μέλη της κοινοπραξίας Eurofighter, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία, θα εγκρίνουν την πρόταση πώλησης μεταχειρισμένων αεροσκαφών, παρέχοντας στην Τουρκία 28 μαχητικά τα επόμενα χρόνια, εν αναμονή μιας τελικής συμφωνίας αγοράς.

Ο Ερντογάν αναμένεται να συζητήσει την πρόταση στο Κατάρ και το Ομάν. Ο αριθμός των αεροσκαφών, οι τιμές και τα χρονοδιαγράμματα είναι τα κύρια ζητήματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα η αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση της αεροπορικής ισχύος της Τουρκίας θα βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο ενδιαφέροντος της τουρκικής ηγεσίας.

ΠΗΓΗ: DEUTSCHE WELLE