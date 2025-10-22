Ελλειψη τσιπ οδηγεί σε στάση παραγωγής εργοστασίων της Volkswagen

Ο αυτοκινητοβιομηχανικός όμιλος Volkswagen πρόκειται, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, να αναστείλει την παραγωγή του σε βασικά εργοστάσια την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες της Bild, την Τετάρτη θα διακοπεί η παραγωγή του μοντέλου Golf στο Wolfsburg, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας από τρεις πηγές που γνωρίζουν τα σχετικά σχέδια. Θα ακολουθήσει διακοπή της παραγωγής και για άλλα μοντέλα, όπως το Tiguan. Σταδιακά, η λειτουργία θα ανασταλεί και σε άλλα εργοστάσια.

Η BILD είχε ήδη χθες αναφέρει τον επικείμενο κίνδυνο διακοπής της παραγωγής – τότε, ωστόσο, ο όμιλος τόνιζε ακόμη ότι «οι γραμμές παραγωγής συνεχίζουν να λειτουργούν». Ακόμη και το πρωί της Τετάρτης, σε εσωτερική επιστολή προς τους εργαζομένους αναφερόταν ότι η παραγωγή, παρά την έλλειψη μικροτσίπ, «παραμένει ανεπηρέαστη», προσθέτοντας ωστόσο προειδοποιητικά: «Δεδομένης της δυναμικής της κατάστασης, δεν μπορούν να αποκλειστούν βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην παραγωγή».

Στο εργοστάσιο του Wolfsburg κατασκευάζονται, εκτός από το Golf και το Tiguan, τα Touran και Tayron.

Ο λόγος για την αναστολή της παραγωγής είναι η διακοπή προμήθειας τσιπ από την εταιρεία Nexperia. Ο κατασκευαστής ημιαγωγών, με έδρα το Nijmegen της Ολλανδίας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διαμάχης μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Υπό την πίεση της αμερικανικής κυβέρνησης, η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia. Ως αντίδραση, το Πεκίνο απαγόρευσε τις εξαγωγές των τσιπ Nexperia από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Η Nexperia διαθέτει παραγωγή και στην Ευρώπη, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος των τσιπ προέρχεται από την Κίνα. Εναλλακτική λύση, όπως φαίνεται, η VW δεν διαθέτει προς το παρόν. Άλλοι κατασκευαστές ημιαγωγών θα πρέπει πρώτα να υποβληθούν σε διαδικασία δοκιμών και πιστοποίησης, σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους του ομίλου.

Η κρίση των τσιπ ενδέχεται να πλήξει, εκτός από τη VW, το σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας και ακόμη και άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Εκπρόσωποι των BMW, Mercedes και Daimler τόνισαν ότι η κατάσταση τελεί υπό αξιολόγηση. Η παραγωγή στις εν λόγω εταιρείες συνεχίζεται προς το παρόν.

Το σχέδιο για την αναστολή λειτουργίας

Στις αποφάσεις «καθοριστικός παράγοντας είναι το πόσο υψηλό είναι το κέρδος ανά μοντέλο», ανέφεραν πηγές από τον όμιλο. Επομένως, αρχικά θα πληγούν τα εργοστάσια της βασικής μάρκας VW, ενώ αργότερα η αναστολή θα επεκταθεί και στη γραμμή παραγωγής των Audi, Seat/Cupra καθώς και άλλων μαρκών του ομίλου.

Από την αναστολή της παραγωγής αναμένεται να επηρεαστούν τελικά δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στη Γερμανία, εάν η κρίση μεγιστοποιηθεί. Ο όμιλος βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις υπηρεσίες απασχόλησης για την εφαρμογή προγραμμάτων μειωμένης απασχόλησης (Kurzarbeit).