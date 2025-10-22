Η Meta απολύει 600 υπαλλήλους από τη μονάδα τεχνητής νοημοσύνης

Η Meta θα απολύσει περίπου 600 υπαλλήλους στη μονάδα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επιδιώκει να μειώσει το προσωπικό της και να λειτουργεί πιο ευέλικτα, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο CNBC.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τις περικοπές σε υπόμνημα του επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης Alexandr Wang, ο οποίος προσλήφθηκε τον Ιούνιο στο πλαίσιο της επένδυσης 14,3 δισ. δολαρίων της Meta στη Scale AI. Θα επηρεαστούν οι εργαζόμενοι στις μονάδες υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της Meta, στη μονάδα Έρευνας Τεχνητής Νοημοσύνης και σε άλλες θέσεις που αφορούν το εν λόγω προϊόν.

Η Meta επενδύει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς προσπαθεί να συμβαδίσει με ανταγωνιστές όπως η OpenAI και η Google, διοχετεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια σε σχετικά έργα υποδομών.

Την Τρίτη, η εταιρεία ανακοίνωσε συμφωνία ύψους 27 δισ. δολαρίων με την Blue Owl Capital για τη χρηματοδότηση και ανάπτυξη του τεράστιου κέντρου δεδομένων Hyperion στη Λουιζιάνα.