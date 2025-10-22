#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συμφωνία Ουκρανίας–Σουηδίας για έως 150 μαχητικά Gripen και κοινή παραγωγή drones

«Πιθανώς 100 με 150 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Gripen E αρχίζουν να κατασκευάζονται τώρα, για να δημιουργηθεί μια ισχυρή νέα ουκρανική πολεμική αεροπορία» δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός.

Συμφωνία Ουκρανίας–Σουηδίας για έως 150 μαχητικά Gripen και κοινή παραγωγή drones

Δημοσιεύθηκε: 22 Οκτωβρίου 2025 - 18:16

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον υπέγραψαν σήμερα στο Λινκόπινγκ της Σουηδίας επιστολή προθέσεων για την αγορά από το Κίεβο 100 έως 150 μαχητικών αεροσκαφών Gripen νεότερης γενιάς.

Η επιστολή αυτή αφορά «μια μακροπρόθεσμη συνεργασία στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας και την πιθανότητα ενός πολύ μεγάλου συμβολαίου στην αμυντική βιομηχανία», δήλωσε ο Κρίστερσον σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο της πόλης, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του αμυντικού ομίλου Saab, κατασκευαστή του Gripen.

«Πιθανώς 100 με 150 μαχητικά αεροσκάφη τύπου Gripen E αρχίζουν να κατασκευάζονται τώρα, για να δημιουργηθεί μια ισχυρή νέα ουκρανική πολεμική αεροπορία», είπε ο Σουηδός πρωθυπουργός, έχοντας δίπλα του τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η παράδοση του πρώτου αεροσκάφους θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί «εντός τριών ετών», σύμφωνα με τον Σουηδό πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του ότι η Ουκρανία στοχεύει να παραλάβει και να αρχίσει να χρησιμοποιεί σουηδικά μαχητικά Gripen τον επόμενο χρόνο. «Για τον στρατό μας, τα Gripen αποτελούν προτεραιότητα», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σουηδό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Λινκόπινγκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία ενδιαφέρεται για κοινή παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) με την σουηδική Saab.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για συνομιλίες στο Λινκόπινγκ στη νότια Σουηδία και επισκέφθηκαν την Saab, η οποία είναι η κατασκευάστρια εταιρεία του μαχητικού JAS 39 Gripen, του αεροσκάφους επιτήρησης GlobalEye, πυραυλικών συστημάτων, αντιαρματικών όπλων πεζικού και άλλου εξοπλισμού.

Πέρυσι, η Σουηδία ανέστειλε τα σχέδια αποστολής μαχητικών αεροσκαφών Gripen στην Ουκρανία, ανταποκρινόμενη σε αίτημα των χωρών-εταίρων να δοθεί προτεραιότητα στα αμερικανικά F-16.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στο Όσλο ο Ζελένσκι για συνομιλίες με τον Νορβηγό πρωθυπουργό

Ουκρανία: Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν ειρήνη με βάση τις τρέχουσες γραμμές μετώπου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει ένταξη νέων χωρών χωρίς δικαίωμα βέτο

Μακρόν: Στο τραπέζι Πούτιν-Τραμπ να καθίσει και η Ευρώπη

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο