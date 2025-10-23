Ο Τραμπ θα ενημερώσει το Κογκρέσο αν αποφασίσει χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, γνωστοποίησε πως ο αμερικανικός στρατός σκότωσε πέντε φερόμενους λαθρέμπορους ναρκωτικών σε επιθέσεις εναντίον δύο σκαφών στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο για την επίθεση, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είχε τη νομική εξουσία να την πραγματοποιήσει και ότι πίστευε ότι κάθε επίθεση έσωζε αμερικανικές ζωές.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης τα σχέδια για επίθεση σε στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας, κάτι που θα αποτελούσε κλιμάκωση της έντασης. Δήλωσε ότι αν προχωρήσει σε αυτό το βήμα, η κυβέρνησή του πιθανότατα θα ενημερώσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ.

«Μας επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό», πάντως «αν το κάνουμε στο έδαφος, μπορεί να πάμε πίσω στο Κογκρέσο», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα εναντίον αυτών που λέει πως είναι διακινητές ναρκωτικών στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά αν έρχονται μέσω ξηράς», είπε. «Πιθανόν θα πάμε πίσω στο Κογκρέσο και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι κάνουμε όταν πάμε στην ξηρά. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε, αλλά νομίζω (…) θα μου άρεσε να το κάνουμε».

Η νομιμότητα των πληγμάτων εναντίον πλεούμενων που κατά την κυβέρνηση Τραμπ διακινούν ναρκωτικά σε ξένα ή διεθνή ύδατα αμφισβητείται από ειδικούς. Επικριτές της κυβέρνησης του κάνουν λόγο για εξωδικαστικές δολοφονίες και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εξάλλου, στελέχη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης θυμίζουν πως την αρμοδιότητα για την κήρυξη πολέμου – στον οποίο θα μπορούσαν να οδηγήσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας – τυπικά την έχει το Κογκρέσο, όχι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters