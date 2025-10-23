#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σχέδιο-φωτιά για διαίρεση Γάζας: ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν «δύο ζώνες»

ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν σχέδιο για ζώνες υπό ισραηλινό και παλαιστινιακό έλεγχο, με την ανοικοδόμηση να περιορίζεται στην πλευρά του Ισραήλ έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί. Για κίνδυνο μόνιμης κατοχής προειδοποιούν οι Άραβες μεσολαβητές.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 08:53

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξετάζουν ένα σχέδιο που θα χωρίσει τη Γάζα σε ξεχωριστές ζώνες που θα ελέγχονται από το Ισραήλ και τη Χαμάς, με την ανοικοδόμηση να πραγματοποιείται μόνο στην ισραηλινή πλευρά ως προσωρινή λύση έως ότου η μαχητική ομάδα αφοπλιστεί και απομακρυνθεί από την εξουσία.

Οπως μεταδίδει η Wall Street Journal, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντ. Βανς και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συνόψισαν τη σκέψη αυτή σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη στο Ισραήλ, όπου είχαν φτάσει για να πιέσουν τις δύο πλευρές να τηρήσουν την τρέχουσα εκεχειρία, βάσει της οποίας το Ισραήλ απέσυρε τα στρατεύματά του, έτσι ώστε τώρα να ελέγχει περίπου το 53% της περιοχής.

Ο Βανς είπε ότι υπάρχουν δύο περιοχές στη Γάζα, η μία σχετικά ασφαλής και η άλλη εξαιρετικά επικίνδυνη, και ότι ο στόχος είναι η γεωγραφική επέκταση της ασφαλούς περιοχής. Μέχρι τότε, είπε ο Κούσνερ, δεν θα διατεθούν κονδύλια για την ανοικοδόμηση των περιοχών που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Χαμάς, και η προσοχή θα επικεντρωθεί στην οικοδόμηση της ασφαλούς πλευράς.

«Υπάρχουν σκέψεις που γίνονται τώρα στην περιοχή που ελέγχουν οι IDF, εφόσον αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί, για να ξεκινήσει η κατασκευή μιας νέας Γάζας, προκειμένου να δοθεί στους Παλαιστινίους που ζουν στη Γάζα ένα μέρος για να πάνε, ένα μέρος για να βρουν δουλειά, ένα μέρος για να ζήσουν».

Οι Άραβες μεσολαβητές είναι θορυβημένοι από το σχέδιο που, όπως είπαν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έθεσαν στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Οι αραβικές κυβερνήσεις αντιτίθενται σθεναρά στην ιδέα της διαίρεσης της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ζώνη μόνιμου ισραηλινού ελέγχου εντός του θύλακα. Είναι μάλλον απίθανο να δεσμεύσουν στρατεύματα για την αστυνόμευση του θύλακα υπό αυτούς τους όρους.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι πρόκειται για μια προκαταρκτική ιδέα και ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες ημέρες.

Η εκεχειρία που μεσολάβησε ο Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου χάραξε μια κίτρινη γραμμή στον χάρτη που σηματοδοτεί την περιοχή ελέγχου του ισραηλινού στρατού. Πρόκειται ουσιαστικά για την περιοχή που αγκαλιάζει τα σύνορα του θύλακα και περιβάλλει την περιοχή που ελέγχεται από τους Παλαιστινίους. Η ισραηλινή ζώνη αναμένεται να συρρικνωθεί καθώς επιτυγχάνονται διάφοροι στόχοι.

