Σε υψηλό τριών ετών «πετάει» το αλουμίνιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αλουμινίου στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν στις 2.815 δολάρια ανά τόνο τον Οκτώβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης έλλειψης προσφοράς.

Οι μεγάλοι καταναλωτές παρέμειναν σε εγρήγορση λόγω της βραχυπρόθεσμης στενότητας στις φυσικές αγορές, η οποία οφείλεται στο ανώτατο όριο παραγωγής αλουμινίου της Κίνας στα 45 εκατομμύρια τόνους, το οποίο αναμένεται να ξεπεραστεί φέτος με βάση την τρέχουσα παραγωγική ικανότητα.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την απόφαση του Πεκίνου να μειώσει τον ετήσιο στόχο αύξησης της παραγωγής βασικών μετάλλων σε 1,5% κατά μέσο όρο για το επόμενο έτος, σε σύγκριση με τον προηγούμενο στόχο του 5%, στο πλαίσιο της εκστρατείας του για την επιβράδυνση των αποπληθωριστικών πιέσεων.

Τα προβλήματα για τα βασικά διυλιστήρια άσκησαν επίσης πίεση στην προσφορά, με μία από τις δύο μονάδες παραγωγής αλουμινίου στο χυτήριο του Grundartangi της Ισλανδίας να τεθεί σε αναστολή λόγω βλάβης του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Επίσης, η Alcoa ανακοίνωσε ότι θα κλείσει το διυλιστήριο αλουμίνας Kwinana στην Αυστραλία λόγω της επιδείνωσης της ποιότητας του βωξίτη.

Κατά συνέπεια, τα αποθέματα πρωτογενούς αλουμινίου στο LME φέτος υποχώρησαν κατά σχεδόν 25%, στους 484.000 τόνους.