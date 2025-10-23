Τι ζητά το Βέλγιο για να πει «ναι» στην κατάσχεση ρωσικών assets

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ απείλησε να μπλοκάρει την αξιοποίηση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, εκτός εάν όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ συμφωνήσουν να μοιραστούν τον κίνδυνο, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα μιλώντας πριν την σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, ο ντε Βέβερ ζήτησε πλήρη διαμοιρασμό του κινδύνου μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση που η Μόσχα εγείρει αξιώσεις επί των assets που ενδεχομένως κατασχεθούν. Παράλληλα, απαίτησε όλες οι χώρες που κατέχουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας να τα κατάσχουν την ίδια στιγμή.

«Εάν ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα, τα οποία είναι αρκετά λογικά κατά τη γνώμη μου, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε», δήλωσε ο Ντε Βέβερ. «Εάν όχι, θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, πολιτικά και νομικά για να σταματήσω αυτήν την απόφαση».

Το Βέλγιο πιέζεται να δεχθεί το σχέδιο για αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών assets, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντιούνται σήμερα στις Βρυξέλλες. Στόχος της πρότασης, είναι να παρασχεθεί νέο δάνειο ύψους €140 δισ. στην Ουκρανία, χωρίς να επιβαρυνθούν εξαρχής οι πολίτες του μπλοκ. Τα χρήματα αυτά θα επιστραφούν στην Μόσχα, μόνο εάν η Ρωσία συμφωνήσει να αποζημιώσει το Κίεβο για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο λόγος που το Βέλγιο ανησυχεί για τις πιθανές επιπτώσεις του σχεδίου, είναι επειδή το μεγαλύτερο μερίδιο των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων φιλοξενείται στον χρηματοοικονομικό θεματοφύλακα Euroclear που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

Το σχέδιο, που προκρίνεται από τους Ευρωπαίους ως η «μόνη βιώσιμη λύση» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας φαίνεται να γίνεται όλο και πιο επιτακτικό αφότου η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε να στηρίζει οικονομικά το Κίεβο, δηλώνοντας μονάχα πρόθυμη να πουλήσει όπλα.

Ωστόσο ο Βέλγος πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να «γυρίσει μπούμερανγκ» στην Ευρώπη. «Τα κράτη μέλη πρέπει να καταλάβουν ότι αν πάρουμε τα χρήματα του Πούτιν, θα πάρει και αυτός τα δικά μας», δήλωσε. Ευρωπαϊκές εταιρείες στη Ρωσία θα μπορούσαν να μπουν στο στόχαστρο του Ρώσου προέδρου.

Για να κατευνάσει τις ανησυχίες των Βρυξελλών, η Κομισιόν πρότεινε τη δημιουργία ενός «προσαρμοσμένου συμβολαίου χρέους» με μηδενικό επιτόκιο που θα ενεργοποιηθεί αν η Euroclear χρειαστεί ποτέ να αποζημιώσει τη Ρωσία για την κατάσχεση των assets με την ΕΕ να καλύπτει το κόστος. Το Βέλγιο θέλει να εξασφαλίσει ότι το πλαίσιο είναι νομικά ισχυρό. Η πρόταση αυτή στηρίζεται επίσης από την Βρετανία και τον Καναδά, όχι όμως από τις ΗΠΑ, που εμφανίζονται διστακτικές.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι παρά την αντίθεση του Βέλγου πρωθυπουργού, άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εμφανίστηκαν πεπεισμένοι ότι το σχέδιο θα προχωρήσει. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «θα λάβουμε την πολιτική απόφαση για να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας», στην σύνοδο κορυφής, σήμερα, Πέμπτη, ενώ η Δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι η πρόταση είναι η μόνη εναλλακτική λύση για να μην επιβαρυνθούν εξαρχής οι Ευρωπαίοι.