Ορμπαν: Δεν θέλουμε ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε.

Η Ουκρανία δεν είναι κυρίαρχη χώρα εδώ και πολύ καιρό, δήλωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν κατά την είσοδό του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Όρμπαν ανέφερε ότι η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα όπου μπορεί να υπογραφεί ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. «Είμαστε έτοιμοι για αυτό» τόνισε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η Ουγγαρία θέλει η Ε.Ε. να έχει μια στρατηγική συνεργασία με την Ουκρανία αλλά όχι ένταξη της χώρα ως μέλος.

«Θα μείνουμε έξω από αυτόν τον πόλεμο» υπογράμμισε.