Η Ρωσία παρέδωσε 1.000 σορούς στρατιωτών στην Ουκρανία

Η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία 1.000 σορούς που, όπως λέει, ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη, ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία για τους αιχμαλώτους πολέμου.

«Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκαν σήμερα (Πέμπτη)» και αφορούν «1.000 σορούς», υπογράμμισε η υπηρεσία στο Telegram, χαιρετίζοντας τη βοήθεια που προσέφερε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Η ταυτοποίηση των λειψάνων αναμένεται να πραγματοποιηθεί από ιατροδικαστές και ερευνητές υπό την εποπτεία της ουκρανικής δικαιοσύνης.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, η Ουκρανία είχε ανακοινώσει ότι ανέκτησε 1.000 σορούς, όπως και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ένδειξη εντατικοποίησης των μαχών γύρω από τη γραμμή του μετώπου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Εξάλλου, στις αρχές Οκτωβρίου, η Μόσχα και το Κίεβο είχαν ανταλλάξει 185 αιχμαλώτους πολέμου από κάθε στρατόπεδο.

Οι ανταλλαγές λειψάνων στρατιωτών και αιχμαλώτων πολέμου είναι τα μοναδικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές, τριάμισι χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε αμερικανικό δίκτυο πως η χώρα του είχε υποστεί την απώλεια περισσότερων από 46.000 στρατιωτών, ενώ «δεκάδες χιλιάδες» άλλοι θεωρούνταν αγνοούμενοι ή ότι κρατούνταν αιχμάλωτοι από τον εχθρό.

Το BBC και το ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης Mediazona, που στηρίζονται σε δεδομένα ελεύθερης πρόσβασης, λένε πως έχουν καταγράψει πάνω από 135.000 Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν μέσα σε τριάμισι χρόνια, εκτιμώντας πως ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς μεγαλύτερος.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ