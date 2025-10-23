Ινδία: Διυλιστήρια σχεδιάζουν δραστική μείωση στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Τα διυλιστήρια της Ινδίας είναι έτοιμα να περιορίσουν δραστικά τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου για να συμμορφωθούν με τις νέες κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, δήλωσαν σήμερα πηγές του κλάδου, αίροντας ενδεχομένως με την πρόθεση τους αυτή ένα σημαντικό εμπόδιο για μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αλλαγή αυτή έρχεται καθώς η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη με τιμωρητικούς δασμούς 50% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ - με το ήμισυ αυτών των δασμών να είναι αντίποινα για τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία - και διαπραγματεύεται μια πιθανή εμπορική συμφωνία που θα μπορούσε να ευθυγραμμίσει αυτούς τους δασμούς με τους ασιάτες εταίρους της σε αντάλλαγμα για τη μείωση των εισαγωγών αργού πετρελαίου από τη Μόσχα.

Η Ινδία έχει αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου με έκπτωση μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022, εισάγοντας περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους.

Η ιδιωτική εταιρεία Reliance Industries, που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου της Ινδίας, σχεδιάζει να μειώσει ή να διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής των αγορών στο πλαίσιο της μεγάλης μακροπρόθεσμης συμφωνίας της με τη Rosneft, ανέφεραν άτομα που γνωρίζουν το θέμα

«Η αναδιαβάθμιση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου βρίσκεται σε εξέλιξη και η Reliance θα ευθυγραμμιστεί πλήρως με τις οδηγίες της κυβέρνησης της Ινδίας (GOI),» δήλωσε εκπρόσωπος της Reliance απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η εταιρεία σχεδιάζει να μειώσει τις εισαγωγές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία.

Η Reliance, η οποία ελέγχεται από τον δισεκατομμυριούχο Μουκές Αμπανί και διαθέτει το μεγαλύτερο συγκρότημα διύλισης στον κόσμο στο Τζαμαγκάρ στη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ, έχει μακροπρόθεσμη συμφωνία για την αγορά σχεδόν 500.000 βαρελιών αργού πετρελαίου ημερησίως από τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft. Η εταιρεία διύλισης αγοράζει επίσης ρωσικό πετρέλαιο από μεσάζοντες.

Τα κρατικά διυλιστήρια της Ινδίας συμπεριλαμβανομένων των Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp και Hindustan Petroleum Corp, αναθεωρούν επίσης τις εμπορικές του συμφωνίες που αφορούν το ρωσικό πετρέλαιο για να διασφαλίσουν ότι οι προμήθειες δεν έρχονται απευθείας από τις ρωσικές εταιρείες Rosneft και Lukoil μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν σ αυτές οι ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα πηγή με άμεση γνώση του θέματος.

Το υπουργείο πετρελαίου της Ινδίας και τα κρατικά διυλιστήρια δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα να σχολιάσουν την κατάσταση.

«Θα υπάρξει μια μαζική διακοπή. Δεν αναμένουμε ότι θα μηδενισθούν άμεσα καθώς κάποια βαρέλια θα εισρέουν στην αγορά» μέσω των μεσαζόντων, δήλωσε μια πηγή του κλάδου των διυλιστηρίων, υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς δεν έχει εξουσιοδότηση να μιλάει με τα μέσα ενημέρωσης.

Η Rosneft και η Lukoil μαζί προμηθεύουν το 60% του ρωσικού πετρελαίου που αγοράζει η Ινδία, δήλωσε ο Πρασάντ Βασίσθ, αντιπρόεδρος της θυγατρικής της Moody's, ICRA Ltd.

«Ενώ η Ινδία μπορεί να υποκαταστήσει τις αγορές από τη Ρωσία με προμηθευτές από τη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές, το κόστος εισαγωγής αργού πετρελαίου θα αυξηθεί. Σε ετήσια βάση, η αντικατάσταση με αργό πετρέλαιο σε τιμές αγοράς θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους εισαγωγής κατά λιγότερο από 2%», δήλωσε.

Τις τελευταίες ημέρες, η Reliance έχει προβεί σε αγορές spot αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή και τη Βραζιλία, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν εν μέρει τις ρωσικές προμήθειες, ανέφεραν πηγές του κλάδου. Εμφανίστηκε επίσης στην αγορά σήμερα να αναζητά προμήθειες, δήλωσε μια πηγή του κλάδου από τη Μέση Ανατολή που επικοινώνησε με την Reliance.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι πριν από την απόφαση των ΗΠΑ η Reliance εξέταζε το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου για το ένα από τα δύο διυλιστήρια της που εστιάζουν στις εξαγωγές, λόγω μιας απαγόρευσης που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διυλισμένα προϊόντα που παράγονται από ρωσικό πετρέλαιο, η οποία τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο.

Το ινδικό διυλιστήριο Nayara Energy, του οποίου ο μεγαλύτερος μέτοχος είναι η Rosneft, αγοράζει επίσης πετρέλαιο από την ρωσική κρατική εταιρεία. Το διυλιστήριο Nayara δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Τα κρατικά διυλιστήρια της Ινδίας σπανίως αγοράζουν απευθείας ρωσικό πετρέλαιο από την Rosneft και την Lukoil καθώς οι αγορές στις οποίες προβαίνουν γίνονται μέσω μεσαζόντων, ανέφεραν εμπορικές πηγές.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ