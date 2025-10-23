Ευρωπαικό Συμβούλιο για ανταγωνιστικότητα: Πράσινη ανάπτυξη με ρήτρα αναθεώρησης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες, κατέληξε σε ένα κείμενο συμπερασμάτων στη θεματική της ανταγωνιστικότητας και της διπλής μετάβασης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τους συννομοθετούντες «να προωθήσουν με φιλοδοξία την εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά έως το 2028 λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον επικείμενο χάρτη πορείας της Επιτροπής».

Απλούστευση

Η μετάβαση που συζήτησαν οι ηγέτες αφορά τη ψηφιοποιήση και την πράσινη ατζέντα. Στο πρώτο ζήτημα, το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη να προωθηθεί ένα φιλόδοξο και οριζόντιο πρόγραμμα απλούστευσης και βελτίωσης της νομοθεσίας σε όλα τα επίπεδα -ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό- και σε όλους τους τομείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, «χωρίς να υπονομεύονται η προβλεψιμότητα, οι πολιτικοί στόχοι, τα υψηλά πρότυπα και η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς».

Παράλληλα, προτρέπει τους συννομοθέτες «να ολοκληρώσουν γρήγορα τις εργασίες σχετικά με τα προτεινόμενα συνολικά πακέτα απλούστευσης για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας και τη δέουσα επιμέλεια, τη γεωργία, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την ψηφιοποίηση, την ετοιμότητα». Το πακέτο μέτρων για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας θα πρέπει να εγκριθεί έως το τέλος του έτους και τα άλλα το συντομότερο δυνατόν στις αρχές του 2026.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει γρήγορα περαιτέρω φιλόδοξα πακέτα απλούστευσης, μεταξύ άλλων «για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη στρατιωτική κινητικότητα, τον ψηφιακό τομέα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις μεταφορές, το περιβάλλον, την ενέργεια και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και αναθεώρηση του κανονισμού REACH με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του χημικού τομέα».

Πράσινη μετάβαση

Στο δύσκολο ζήτημα της πράσινης μετάβασης, για το οποίο εκφράστηκαν συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές από τους ηγέτες, στο κείμενο των συμπερασμάτων του Συμβουλίου τονίζεται ότι «για να επιτύχει ένας τέτοιος θεμελιώδης μετασχηματισμός, πρέπει να είναι δίκαιος και αμερόληπτος, ρεαλιστικός, οικονομικά αποδοτικός και κοινωνικά ισορροπημένος, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές συνθήκες, παρέχοντας προσιτές λύσεις σε ολόκληρη την οικονομία και για τους πολίτες σε όλη την Ένωση, ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η ευημερία της Ευρώπης για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πραγματοποίησε στρατηγική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης της επίτευξης του ενδιάμεσου κλιματικού στόχου της ΕΕ για το 2040.

Επιπλέον, στα συμπεράσματα υιοθετούνται οι ελληνικές θέσεις και η ανάγκη δικλείδας ασφαλείας στην πράσινη μετάβαση με ορίζοντα 2040. Όπως αναφέρει το κείμενο τονίζεται η «ανάγκη για ρήτρα αναθεώρησης, υπό το πρίσμα των τελευταίων επιστημονικών στοιχείων, των τεχνολογικών εξελίξεων και των μεταβαλλόμενων προκλήσεων και ευκαιριών για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ