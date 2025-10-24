Ο Τραμπ τερμάτισε τις διαπραγματεύσεις με Καναδά για μια... διαφήμιση!

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανακοίνωσή του μέσω Truth Social την Πέμπτη το βράδυ, γνωστοποίησε ότι διακόπτει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με τον Καναδά, επειδή η κυβέρνηση της επαρχίας του Οντάριο μετέδωσε μια διαφήμιση στην οποία ο πρώην Πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν μιλούσε αρνητικά για τους δασμούς.

«Το έκαναν αυτό μόνο και μόνο για να επηρεάσουν την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και άλλων δικαστηρίων. ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ. Λόγω της εξωφρενικής συμπεριφοράς τους, ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ.», γράφει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στο Truth Social, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ιδρύματος και Ινστιτούτου Ρόναλντ Ρέιγκαν ότι η διαφήμιση της κυβέρνησης του Οντάριο παραποιεί μια προεδρική ραδιοφωνική ομιλία που έδωσε ο Ρέιγκαν τον Απρίλιο του 1987 και ότι τα σχόλιά του είχαν επεξεργαστεί χωρίς άδεια.

Το ίδρυμα δεν διευκρίνισε τι ήταν παραπλανητικό, αλλά ενθάρρυνε τον κόσμο να ακούσει ένα μη επεξεργασμένο βίντεο της ομιλίας του.

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο, Νταγκ Φορντ, νωρίτερα τον Οκτώβριο, δήλωσε ότι η επαρχία θα δαπανήσει 75 εκατομμύρια δολάρια για διαφημίσεις που θα προβάλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις οποίες ο Ρήγκαν επικρίνει τους δασμούς.