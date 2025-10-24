Πολιτικός σεισμός στην Τουρκία: Κρίσιμη απόφαση για την αντιπολίτευση

Μία ακόμη δικαστική απόφαση για το μέλλον της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναμένουν οι επενδυτές στην Τουρκία, σε μια υπόθεση που θα μπορούσε να οξύνει εκ νέου τις πολιτικές εντάσεις στη χώρα.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, δικαστήριο στην Άγκυρα θα πραγματοποιήσει την πέμπτη ακροαματική διαδικασία σχετικά με τη νομιμότητα της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), μετά από αγωγή που κατέθεσαν μέλη του κόμματος για σοβαρές παρατυπίες κατά το 38ο τακτικό συνέδριο τον Νοέμβριο του 2023.

Το συνέδριο εξέλεξε τότε τον νυν πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ (φωτογραφία), ο οποίος διαδέχτηκε τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου σε μια διαδικασία που αμφισβητήθηκε έντονα. Το δικαστήριο θα εξετάσει τους ισχυρισμούς για νοθεία ψήφων στο συνέδριο του 2023, που φέρεται να είχε σκοπό την ανατροπή του αποτελέσματος των προκριματικών εκλογών και την αλλαγή της τότε ηγεσίας του.

Η σημερινή απόφαση θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα περίοδο αστάθειας στις αγορές μετοχών και ομολόγων της χώρας και να επιδεινώσει την υποαπόδοσή τους σε σχέση με τις αντίστοιχες αγορές των αναδυόμενων χωρών.

Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ακροαματικών διαδικασιών, οι αγορές δέχθηκαν πιέσεις, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψαν όταν η υπόθεση αναβλήθηκε.

Η τουρκική λίρα έφτασε σε ιστορικό χαμηλό νωρίς σήμερα - διαπραγματευόταν 0,3% χαμηλότερα, στις 42,06 ανά δολάριο.

Η υπόθεση είναι περίπλοκη και η απόφαση ενδέχεται να εκδοθεί αργά σήμερα. Εάν το δικαστήριο ακυρώσει το συνέδριο του CHP του 2023 και απομακρύνει τον σημερινό ηγέτη του, αυτό θα αποτελέσει σημαντικό χτύπημα για ένα κόμμα που είχε μεγάλες επιτυχίες στις δημοτικές εκλογές του περασμένου έτους και πιθανότατα θα προκαλέσει διαμαρτυρίες.

Τα τουρκικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε αναβρασμό από τον Μάρτιο, όταν συνελήφθη ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Αυτή ήταν η πρώτη από μια σειρά ερευνών εναντίον του CHP και των ηγετών του, η οποία συνεχίζει να διευρύνεται, με μια νέα έρευνα για «κατασκοπεία» εναντίον του Ιμάμογλου να προστίθεται στη λίστα σήμερα Παρασκευή.

Η Moody’s δήλωσε την Πέμπτη ότι οι εντάσεις ενδέχεται να αναιρέσουν τα οφέλη της επιστροφής της Άγκυρας στην ορθόδοξη οικονομική πολιτική. Η JP Morgan και η Standard Chartered δήλωσαν ότι οι πολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια.

Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε το επιτόκιο πολιτικής της κατά 100 μονάδες βάσης στο 39,5% χθες Πέμπτη, επιβραδύνοντας το ρυθμό μείωσης των επιτοκίων, αφού τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι οι αυξήσεις των τιμών καταναλωτή επιταχύνθηκαν σε ετήσια βάση για πρώτη φορά σε περισσότερο από ένα χρόνο.