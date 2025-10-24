#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πεκίνο: Κίνα και ΗΠΑ μπορούν να επιλύσουν τις εμπορικές τους διαφορές

Οι τέσσερις προηγούμενες σύνοδοι σινοαμερικανικών εμπορικών διαβουλεύσεων, έδειξαν ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να βρουν τα μέσα ώστε να συνυπάρξουν και να προωθήσουν την ανάπτυξη των σχέσεών τους μέσω αμοιβαίου σεβασμού, δήλωσε ο Κινέζος υπ. Εμπορίου.

Πεκίνο: Κίνα και ΗΠΑ μπορούν να επιλύσουν τις εμπορικές τους διαφορές

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 10:47

Ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο δήλωσε σήμερα ότι το Πεκίνο και η Ουάσινγκτον θα μπορούσαν να συνεννοηθούν για να επιλύσουν τις εμπορικές τους διαφορές, καθώς πλησιάζουν νέες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Οι τέσσερις προηγούμενες σύνοδοι σινοαμερικανικών εμπορικών διαβουλεύσεων έδειξαν ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν εξόχως να βρουν τα μέσα για να διαλύσουν τις ανησυχίες της άλλης πλευράς, να βρουν καλά μέσα συνύπαρξης και προώθησης της υγιούς, σταθερής και διαρκούς ανάπτυξης των σινοαμερικανικών οικονομικών σχέσεων μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και μιας διαβούλευσης ίσου προς ίσον», δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις στον κόσμο ενεπλάκησαν σε σκληρή εμπορική διαμάχη μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Ύστερα από μια περίοδο σχετικής άμβλυνσης, οι εντάσεις ανέβηκαν ξανά κατά μία βαθμίδα τον Οκτώβριο μετά την ανακοίνωση από την Κίνα ενίσχυσης των ελέγχων της στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και στις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διύλισή τους.

Ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, την αποστολή αντιπροσωπείας στη Μαλαισία από σήμερα ως τη Δευτέρα για νέες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Αυτής ηγείται ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Χε Λιφένγκ.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε παράλληλα ότι ο αντιπρόσωπος των ΗΠΑ για το εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ θα συνοδεύσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην περιοδεία του στην Ασία και ότι θα συναντηθεί με την κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαλαισία.

Η χώρα αυτή υποδέχεται τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) από την Κυριακή στην Κουάλα Λουμπούρ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ράχμαν: Η Κίνα έχει το πλεονέκτημα στον εμπορικό πόλεμο με Τραμπ

H Koύβα συνέλαβε Κινέζο βαρόνο φαιντανύλης που καταζητείται στις ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει περιορισμούς στις εξαγωγές λογισμικού στην Κίνα

Επιμένουν... κινεζικά οι Αμερικανοί παρά την εμπορική κόντρα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο