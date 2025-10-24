#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κρεμλίνο: Αναλύουμε τις δυτικές κυρώσεις

«Θα κάνουμε ό,τι ταιριάζει καλύτερα στα συμφέροντά μας», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Αλίεφ.

Κρεμλίνο: Αναλύουμε τις δυτικές κυρώσεις

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 13:52

Η Ρωσία αναλύει τις πρόσφατες δυτικές κυρώσεις, και θα δράσει σύμφωνα με τα συμφέροντά της, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Αυτήν τη στιγμή, αναλύουμε τις κυρώσεις που μόλις προσδιορίστηκαν και ανακοινώθηκαν και βεβαίως θα κάνουμε ό,τι ταιριάζει καλύτερα στα συμφέροντά μας», σημείωσε ο Πεσκόφ.

«Αυτό είναι το βασικό στις ενέργειές μας. Δρούμε πρωτίστως όχι εναντίον κάποιου άλλου, δρούμε προς όφελός μας. Αυτό θα κάνουμε», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν αυτήν την εβδομάδα κυρώσεις στις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, τη Lukoil και τη Rosneft, και οι χώρες της ΕΕ ενέκριναν 19η δέσμη κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας για τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας, στην οποία περιλαμβάνεται απαγόρευση στις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Παράλληλα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, διευκρινίζοντας ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για την κοινή τους επιθυμία για εμβάθυνση των εμπορικών και οικονομικών δεσμών.

Σύμφωνα επίσης με το Κρεμλίνο, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν επίσης σχετικά με την επιθυμία τους για την υλοποίηση κοινών ενεργειακών και μεταφορικών και εφοδιαστικών σχεδίων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γιατί πήγε για Δεκέμβριο το σχέδιο κατάσχεσης των ρωσικών assets

Κίνα σε ΕΕ: Βγάλτε τις εταιρείες μας από το πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Ρωσία: Πολυετείς καθείρξεις σε 15 μέλη ουκρανικής πολιτοφυλακής

Στο παιχνίδι των αγωγών αερίου της ΝΑ Ευρώπης μπαίνουν οι ΗΠΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο