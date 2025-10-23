Τραμπ: Τεράστιες οι κυρώσεις κατά Rosneft και Lukoil

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, Rosneft και Lukoil, με στόχο να «αποδυναμώσουν» το πολεμικό ταμείο του Βλαντίμιρ Πούτιν και να στηρίξουν την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει άμεσα κόστη στη Μόσχα για την ευρείας κλίμακας εισβολή της.

«Πρόκειται για τεράστιες κυρώσεις», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ελπίζουμε να μη διαρκέσουν πολύ. Ελπίζουμε ότι ο πόλεμος θα διευθετηθεί».

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε: «Δεδομένης της άρνησης του Προέδρου Πούτιν να τερματίσει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες που χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου».

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να λάβουν περαιτέρω μέτρα. «Ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας να ενταχθούν σε αυτή την προσπάθεια και να τηρήσουν τις κυρώσεις αυτές».

Μία σειρά θυγατρικών εταιρειών με έδρα τη Ρωσία, οι οποίες ανήκουν κατά πλειοψηφία στη Rosneft και τη Lukoil, υπάγονται επίσης στο νέο καθεστώς κυρώσεων -μέτρο που ενδέχεται να τις αποκλείσει από κάθε συναλλαγή σε δολάρια ΗΠΑ.

Η πρέσβης της Ουκρανίας στην Ουάσιγκτον, Όλγα Στεφανίσινα, χαιρέτισε την αμερικανική απόφαση.

«Για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του [Τραμπ], η Ουάσιγκτον αποφάσισε να επιβάλει πλήρεις αποκλειστικές κυρώσεις σε ρωσικές ενεργειακές εταιρείες», δήλωσε. Πρόσθεσε ότι η κίνηση είναι «σύμφωνη» με τη θέση του Κιέβου, «ότι η ειρήνη είναι δυνατή μόνο μέσω ισχύος και με την άσκηση πίεσης στον επιτιθέμενο, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα διεθνή εργαλεία».

US President Donald Trump imposed sanctions on Russia for the first time in his second term, targeting oil companies Lukoil & Rosneft. The US Treasury Department said it was prepared to take further action as it called on Moscow to agree immediately to a ceasefire in Russia's war… pic.twitter.com/HvWcuImctw — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) October 23, 2025

Την περασμένη εβδομάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε κυρώσεις εις βάρος των δύο ενεργειακών κολοσσών, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να ανακοινώσει το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, το οποίο περιλαμβάνει απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 4%, καθώς οι αγορές αναμένουν ότι το μέτρο θα περιορίσει τις ρωσικές προμήθειες προς την παγκόσμια αγορά.

«Αυτό θα περιπλέξει περαιτέρω τις εξαγωγές πετρελαίου από τις ρωσικές εταιρείες, κάτι που ήδη είχαμε αρχίσει να παρατηρούμε μετά τις βρετανικές κυρώσεις», δήλωσε η Αμρίτα Σεν της εταιρείας Energy Aspects.

Το 2022, οι ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των δυτικών κυρώσεων, στρέφοντας τις εξαγωγές τους από την Ευρώπη προς την Ασία και χρησιμοποιώντας έναν λεγόμενο «στόλο-σκιά» από μεταχειρισμένα δεξαμενόπλοια που αγοράστηκαν βιαστικά.

Ωστόσο, η θέση τους επιδεινώθηκε σημαντικά φέτος, καθώς οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας υποχώρησαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν δευτερεύοντες δασμούς στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Η Σεν δήλωσε ότι οι νέες κυρώσεις ενδέχεται να ωθήσουν την Κίνα και την Ινδία να μειώσουν περαιτέρω τις αγορές ρωσικού πετρελαίου -κάτι που ο Τραμπ έχει ζητήσει επιτακτικά.

Η ανακοίνωση της Τετάρτης από την κυβέρνηση Τραμπ σημαίνει ότι πλέον οι τέσσερις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις. Η Rosneft είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, μετά τη Saudi Aramco.

Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε επιβάλει κυρώσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές Gazprom Neft και Surgutneftegas, αλλά απέφυγε να στοχοποιήσει τότε τις Rosneft και Lukoil, λόγω ανησυχιών ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας.

Ο Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και πιο απογοητευμένος με τον Πούτιν για τη συνέχιση του πολέμου, ο οποίος διαρκεί πλέον τέσσερα χρόνια.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Πέμπτη της περασμένης εβδομάδας, μετά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε σχέδια για συνάντηση με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη.

Η προγραμματισμένη σύνοδος ακυρώθηκε πέντε ημέρες αργότερα, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

«Κάθε φορά που μιλώ με τον Βλαντίμιρ, έχουμε καλές συνομιλίες, αλλά δεν οδηγούν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη από το Οβάλ Γραφείο.

Ερωτηθείς για την απόφαση επιβολής κυρώσεων στη Μόσχα, απάντησε: «Απλώς ένιωσα ότι είχε έρθει η στιγμή».

Οι νέες κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, μετά τη συμφωνία της Σλοβακίας να σταματήσει να μπλοκάρει το πακέτο λόγω ανησυχιών για τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Δανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι εισαγωγές ρωσικού LNG θα απαγορευθούν έως την 1η Ιανουαρίου 2027, γεγονός που θα πλήξει τα έσοδα της Μόσχας.

Η ΕΕ θα προσθέσει ακόμη 117 δεξαμενόπλοια από τον ρωσικό «στόλο-σκιά» που έχει παρακάμψει προηγούμενους ελέγχους και θα ενισχύσει την απαγόρευση συναλλαγών με τις Rosneft και Lukoil.

Οι Βρυξέλλες θα επιβάλουν επίσης κυρώσεις σε τράπεζες και εταιρείες, μεταξύ των οποίων δέκα περίπου με έδρα την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, που -σύμφωνα με την ΕΕ- έχουν βοηθήσει τη Ρωσία να προμηθεύεται εξαρτήματα για drones και άλλα όπλα. Κυρώσεις θα επιβληθούν και σε εταιρείες άλλων χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ινδίας, της Ταϊλάνδης και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης απαγόρευση συναλλαγών με κρυπτονόμισμα συνδεδεμένο με το ρούβλι και τη σχετική πλατφόρμα ανταλλαγής.

Οι μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών εντός της ΕΕ θα περιοριστούν.

«Οι κυρώσεις σφίγγουν τη θηλιά γύρω από τον λαιμό της ρωσικής οικονομίας και θα συνεχίσουμε να τη σφίγγουμε», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.