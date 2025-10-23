Νέο πακέτο ευρω-κυρώσεων κατά της Μόσχας, χτυπά στην ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα νέο πακέτο κυρώσεων που στοχεύει στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, συμμετέχοντας στη νέα προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να περιορίσουν τη δυνατότητα της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Τα μέτρα της Ε.Ε. προβλέπουν απαγόρευση στις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2027, σύμφωνα με δήλωση της Δανίας, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. Η Ένωση θα ενισχύσει επίσης την απαγόρευση συναλλαγών που αφορά δύο μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και θα επιβάλει κυρώσεις σε 117 επιπλέον πλοία του λεγόμενου “σκιώδους στόλου”, τα οποία έχουν επιτρέψει στη Ρωσία να παρακάμπτει προηγούμενα περιοριστικά μέτρα.

«Οι κυρώσεις έχουν πραγματικό αντίκτυπο και πλήττουν τη ρωσική οικονομία», δήλωσε ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λέκκε Ράσμουσεν, την Πέμπτη. «Η Ρωσία αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στη χρηματοδότηση του παράνομου πολέμου της επιθετικότητας εναντίον της Ουκρανίας».

Το πακέτο — το 19ο κατά σειρά — είχε καθυστερήσει επί εβδομάδες, καθώς Αυστρία, Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν εκφράσει αντιρρήσεις. Τα μέτρα εγκρίθηκαν μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών για επιβολή κυρώσεων στις κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, τους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας.

Τα μέτρα της Ε.Ε. θα στοχεύσουν 45 οντότητες που συνέβαλαν στην παράκαμψη των κυρώσεων από τη Ρωσία, μεταξύ των οποίων 12 εταιρείες στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τη δήλωση. Θα απαγορεύσουν επίσης την αντασφάλιση για χρησιμοποιημένα ρωσικά αεροσκάφη και πλοία, ενώ θα επιβάλουν πλήρη απαγόρευση συναλλαγών σε πέντε ρωσικές τράπεζες, καθώς και επέκταση της απαγόρευσης συναλλαγών σε ρωσικά ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών και τράπεζες τρίτων χωρών σε Λευκορωσία και Καζακστάν.