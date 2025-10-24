#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Άγκυρα συνδέει ανοιχτά την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών με τον στρατιωτικό της ρόλο στη Γάζα. Τις επόμενες μέρες αναμένονται στην Τουρκία οι Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς. Ολοταχώς προς συμφωνία.

Βρετανικά Eurofighter οι τουρκικές εγγυήσεις στη Γάζα

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 16:30

«Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη συμφωνία για τα Eurofighter με το Ηνωμένο Βασίλειο σηματοδοτεί την ετοιμότητα για τη Δύναμη Κρούσης στη Γάζα», δήλωσαν πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας μετά από εβδομαδιαία ενημέρωση Τύπου, προσθέτοντας ότι, «όταν η προμήθεια αεροσκαφών Eurofighter φτάσει στο στάδιο της σύμβασης, θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά μας».

Όμως, το θέμα τρέχει. Σύμφωνα με τον σημερινό τουρκικό Τύπο, την επόμενη εβδομάδα αναμένονται στην Άγκυρα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μαζί με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων και τον αρχηγό της Βασιλικής Αεροπορίας. Η υψηλή αυτή παρουσία πιθανότατα σηματοδοτεί την υπογραφή της συμφωνίας. Εντωμεταξύ, ανακοινώθηκε και η επίσημη επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στην Τουρκία στις 30 Οκτωβρίου.

Έτοιμος για ειρήνη ο τουρκικός στρατός

Για την πιθανή συμμετοχή τουρκικών στρατευμάτων στη σχεδιαζόμενη Δύναμη Κρούσης για τη Γάζα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός της Τουρκίας είναι έτοιμος να αναλάβει οποιαδήποτε αποστολή αποσκοπεί στη διατήρηση της ειρήνης, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

Στο μεταξύ, φαίνεται ότι δημιουργείται ένα πολιτικοστρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού (CMCC) στο πλαίσιο της Δύναμης Κρούσης και επίσης η σύσταση μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), στην οποία θα ανατεθούν συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως η διεξαγωγή περιπολιών ασφαλείας, η προστασία των πολιτικών υποδομών, η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, η διασφάλιση των συνόρων, η εκπαίδευση των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας και η παρακολούθηση της κατάπαυσης πυρός.

