#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πορτογαλία: Αυξήσεις μισθών 15% ζητούν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Τα συνδικάτα διεκδικούν αυξήσεις 15% ενώ η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την Τρίτη προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο προβλέπει αύξηση μόνο 2,15% στους μισθούς.

Πορτογαλία: Αυξήσεις μισθών 15% ζητούν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 19:12

Οι δημόσιες υπηρεσίες της Πορτογαλίας νέκρωσαν σήμερα λόγω της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων που διεκδικούν αυξήσεις μεγαλύτερες από εκείνες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το Κοινό Μέτωπο των Συνδικάτων της Δημόσιας Διοίκησης, που εκπροσωπεί περίπου τριάντα τομείς, η συμμετοχή στην απεργία έφτασε το 80%. Η κυβέρνηση δεν ανακοίνωσε δικά της στοιχεία.

Η απεργία, που χαρακτηρίζεται «η μεγαλύτερη των τελευταίων ετών», είναι «η απάντηση που αξίζει στην κυβέρνηση», τόνισε το Κοινό Μέτωπο στην ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των συνδικάτων Σεμπαστιάου Σαντάνα, σήμερα παρέμειναν κλειστά «εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα», αναβλήθηκαν ραντεβού ασθενών σε νοσοκομεία, ενώ μεγάλη ήταν και η συμμετοχή των εργαζομένων στο δικαστικό σύστημα.

Τα συνδικάτα διεκδικούν αυξήσεις 15% ενώ η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί την Τρίτη προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο προβλέπει αύξηση μόνο 2,15% στους μισθούς. Η κυβέρνηση της μετριοπαθούς δεξιάς του Λουίς Μοντενέγκρο δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο αλλά το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό κόμμα έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι οι βουλευτές του θα απόσχουν από την ψηφοφορία, ώστε να περάσει ο προϋπολογισμός.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τις χαμηλότερες συντάξεις και να μειώσει τη φορολογία εισοδήματος και τους φόρους που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επαναφέρει την υποχρεωτική στράτευση η Κροατία

Ανοιξαν οι κάλπες για τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία

Τι ζητά το Βέλγιο για να πει «ναι» στην κατάσχεση ρωσικών assets

Οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείου €5 δισ. υπέγραψαν ΕΕ και Αίγυπτος

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο