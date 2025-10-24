Βενεζουέλα: Απελευθερώθηκαν 17 κολομβιανοί κρατούμενοι από τις φυλακές της χώρας

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η απελευθέρωση των 17 Κολομβιανών έγινε ύστερα από «αρκετούς μήνες διαβουλεύσεων και διπλωματικών προσπαθειών», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στην Μπογοτά.

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 23:47

Οι αρχές της Βενεζουέλας απελευθέρωσαν 17 Κολομβιανούς που κρατούνταν σε διάφορες φυλακές της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στη Βενεζουέλα, περίπου 20 Κολομβιανοί – κατηγορούμενοι για κατασκοπεία ή συνωμοσία εναντίον της κυβέρνησης – παραμένουν υπό κράτηση στη χώρα.

Η απελευθέρωση των 17 Κολομβιανών έγινε ύστερα από «αρκετούς μήνες διαβουλεύσεων και διπλωματικών προσπαθειών», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στην Μπογοτά.

Η Βενεζουέλα έχει επικριθεί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυλακίσεις με πολιτικά κίνητρα μετά την επανεκλογή του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία τον Ιούλιο του 2024.

Η κολομβιανή κυβέρνηση δεν έχει αναγνωρίσει την επανεκλογή του Μαδούρο για τρίτη προεδρική θητεία, αλλά έχει διατηρήσει διπλωματικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα. Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών ενισχύθηκαν αφότου οι ΗΠΑ ανέπτυξαν ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

