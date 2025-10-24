Παράθυρο Τραμπ για νέους δασμούς κατά της Κίνας

Ερευνα που ανοίγει την πόρτα σε νέους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα ξεκινά η κυβέρνηση Τραμπ, κλιμακώνοντας τις εντάσεις ενόψει της πολυαναμενόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών την επόμενη εβδομάδα.

Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος εμπορίου Τζέιμισον Γκριρ ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σχετικά με το κατά πόσο η Κίνα συμμορφώθηκε με την εμπορική συμφωνία που επιτεύχθηκε το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η έρευνα «θα εξετάσει εάν η Κίνα έχει εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις της (Phase One Agreement), καθώς και περιορισμούς στο εμπόριο των ΗΠΑ που προκύπτουν από οποιαδήποτε μη εφαρμογή των δεσμεύσεων της Κίνας και τυχόν μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ως απάντηση», ανέφερε η αρμόδια υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Η κίνηση απειλεί να επιδεινώσει τις τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου ενόψει της συνάντησης του Τραμπ την επόμενη Πέμπτη με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Η έρευνα διεξάγεται βάσει του Άρθρου 301 του Εμπορικού Νόμου του 1974, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να προσαρμόζει τις εισαγωγές από χώρες που θεωρείται ότι ακολουθούν δυσμενείς εμπορικές πρακτικές. Αυτές οι έρευνες συνήθως διαρκούν αρκετούς μήνες ή και περισσότερο, αλλά χρησιμεύουν ως νομική βάση ώστε μονομερώς να επιβάλει δασμούς ο πρόεδρος.

Η εμπορική συμφωνία του Τραμπ με την Κίνα κατά την πρώτη θητεία του βασίστηκε εν μέρει στις δεσμεύσεις του Πεκίνου να ενισχύσει τις αγορές αμερικανικών γεωργικών προϊόντων, κάτι που αποτελεί πηγή νέας έντασης φέτος, σημειώνει το Bloomberg.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν εμπλακεί σε μια διαρκή εμπορική διαμάχη αντιποίνων αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Τραμπ, που έχει αναζωπυρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες παρά τη συμφωνία περί μείωσης των αμοιβαίων δασμών προκειμένου να δοθεί χώρος σε περισσότερες διαπραγματεύσεις. Αυτή η ανακωχή για τους υψηλότερους δασμούς λήγει στα μέσα Νοεμβρίου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει πλήξει την Κίνα με νέους περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας, ενώ η Κίνα επιχειρεί να περιορίσει τη ροή σπάνιων γαιών ορυκτών, κρίσιμων για πολλούς τομείς, όπως η ενέργεια, οι ημιαγωγοί και οι μεταφορές. Ο Τραμπ έχει απειλήσει επίσης να προσθέσει νέο δασμό 100% από την 1η Νοεμβρίου εάν η Κίνα δεν υποχωρήσει στους περιορισμούς για τις σπάνιες γαίες.

Η εμπορική διαμάχη έχει οδηγήσει την Κίνα να διακόψει τις αγορές σόγιας από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει προβλέψει ότι θα καταλήξει σε συμφωνία με τον Σι για το εμπόριο και άλλα θέματα, αυξάνοντας τις προσδοκίες για την πολυαναμενόμενη σύνοδο κορυφής.