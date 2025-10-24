#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συνάντηση Κιμ Γιονγκ Ουν με Τραμπ ζητά η... Νότια Κορέα

«Σπάνια ευκαιρία για ειρήνη» το επικείμενο ταξίδι του Αμερικανού προέδρου στην Απω Ανατολή, εκτιμά ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Ενοποίησης.

Συνάντηση Κιμ Γιονγκ Ουν με Τραμπ ζητά η... Νότια Κορέα

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 21:38

Ο υπουργός Ενοποίησης της Νότιας Κορέας κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας κατά τη διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής του στην Ασία, προτρέποντας τους δύο άνδρες να αδράξουν μια σπάνια ευκαιρία για ειρήνη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Ο υπουργός Ενοποίησης Τσουνγκ Ντονγκ-γιουνγκ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος αξιωματούχος χάραξης πολιτικής της Σεούλ με επίκεντρο τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο Κορέες, είπε ότι το ταξίδι του Τραμπ στη Νότια Κορέα είναι μια αναπάντεχη ευκαιρία που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ώθηση της θέσης της Βόρειας Κορέας στον κόσμο και της οικονομίας της.

«Οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ δεν πρέπει να χάσουν αυτή την ευκαιρία», είπε ο Τσουνγκ, όπως μετέδωσε το Yonhap. «Πρέπει να πάρουν μια τολμηρή απόφαση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν τρεις φορές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του στον προεδρικό θώκο, όμως δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος της Πιονγιάνγκ, εξαιτίας των διαφορών στην άρση των κυρώσεων και την καταστροφή των βορειοκορεατικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Αξιωματούχοι στη Σεούλ, μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζάε Μιουνγκ, έχουν εμφανιστεί επιφυλακτικοί σχετικά με το εάν θα μπορούσε να διεξαχθεί μια νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο χαιρέτισαν την προοπτική σημαντικής προόδου στη διπλωματία με την Πιονγιάνγκ, εάν αυτή συμβεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον την Παρασκευή το βράδυ για ένα πενθήμερο ταξίδι με σταθμούς στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, το πρώτο του στην περιοχή αφότου ανέλαβε καθήκοντα, τον Ιανουάριο.

Ο Τσουνγκ εξέφρασε την εκτίμηση πως η επίσκεψη αποτελεί μια ευκαιρία να παρακαμφθούν οι προετοιμασίες και ο συντονισμός που συνήθως απαιτείται για μια συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο πάλαι ποτέ αντίπαλων χωρών, που σε διαφορετική περίπτωση θα καθιστούσε πολύ δύσκολο ένα τετ α τετ μεταξύ τους.

«Θα βοηθούσε τη διεθνή θέση της Βόρειας Κορέας και θα βελτίωνε τη ζωή των πολιτών της… και γι' αυτό τον λόγο η ειρήνη και η σταθερότητα πρέπει να διασφαλιστούν και ο μόνος τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι με τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ», σημείωσε ο Τσουνγκ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

