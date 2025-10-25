Ντράγκι: Η Ευρώπη δέχεται επίθεση, ζητά «πρακτικό φεντεραλισμό»

«Ο κόσμος έχει αλλάξει, η Ευρώπη δέχεται επίθεση και δυσκολεύεται να αντιδράσει. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος μπροστά: ένας ‘πρακτικός φεντεραλισμός’ που της επιτρέπει να προχωρήσει σε στρατηγικά ζητήματα».

Ο Μάριο Ντράγκι χτύπησε ξανά μιλώντας στην Οβιέδο, στο Θέατρο Campoamor, όπου του απονεμήθηκε το περίφημο Βραβείο Πριγκίπισσα της Αστούριας για τη Διεθνή Συνεργασία. Σύμφωνα με τους κριτές, ο Ντράγκι αποτελεί «κεντρική προσωπικότητα στην υπεράσπιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διεθνούς συνεργασίας», γράφει η Il Sole 24 Ore .

Το σημείο εκκίνησης του Ντράγκι είναι το ίδιο εδώ και μήνες: «Σχεδόν κάθε αρχή στην οποία βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται επίθεση. Ο κόσμος έχει αλλάξει και η Ευρώπη δυσκολεύεται να ανταποκριθεί».

Αυτό αποτελεί το «σημείο καμπής» — που είχε ήδη επισημάνει τον Μάιο στην Κοΐμπρα, στην εκδήλωση του Cotec, παρουσία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα. Ο πρώην Ιταλός πρωθυπουργός παρουσίασε μια πρόταση που εντάσσεται στις τρέχουσες εξελίξεις στις Βρυξέλλες, συγκεκριμένα στη συζήτηση για την υπέρβαση του κανόνα της ομοφωνίας σε ορισμένες κρίσιμες αποφάσεις της ΕΕ.

Για τον Ντράγκι, η υπέρβαση αυτή, από νομοθετική σκοπιά, είναι σήμερα αδύνατη. Πρέπει, ωστόσο, να εφαρμοστεί στην πράξη.

«Πρόκειται για έναν φεντεραλισμό που βασίζεται σε συγκεκριμένα θέματα, ευέλικτο και ικανό να ενεργεί εκτός των πιο αργών μηχανισμών λήψης αποφάσεων της ΕΕ».

Θα οικοδομηθεί μέσω «συμμαχιών των πρόθυμων» γύρω από κοινά στρατηγικά συμφέροντα, αναγνωρίζοντας ότι οι διαφορετικές δυνάμεις στην Ευρώπη δεν απαιτούν από κάθε χώρα να προχωρά με τον ίδιο ρυθμό, σύμφωνα με τη θέση του πρώην Ιταλού πρωθυπουργού.

Η ομιλία του έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά από ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου, για ακόμη μία φορά, εγκρίθηκαν συμπεράσματα για την Ουκρανία από 26 κράτη-μέλη, δηλαδή χωρίς την Ουγγαρία, και όπου η πρόταση χρήσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για δάνεια αποκατάστασης προς το Κίεβο μετατέθηκε για αργότερα, μετά το βέτο του Βελγίου και τις αμφιβολίες για την κίνηση σε αρκετές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένης της Ρώμης, θυμίζει η ιταλική εφημερίδα.

«Χτίσαμε την ευημερία μας πάνω στην ανοιχτότητα και τον πολυμερισμό: τώρα αντιμετωπίζουμε προστατευτισμό και μονομερείς ενέργειες. Πιστεύαμε ότι η διπλωματία θα μπορούσε να είναι η βάση της ασφάλειάς μας: τώρα βλέπουμε την επιστροφή της στρατιωτικής ισχύος ως εργαλείου για την προάσπιση των συμφερόντων μας. Υποσχεθήκαμε ηγεσία στην ευθύνη για το κλίμα: τώρα βλέπουμε άλλους να υποχωρούν ενώ εμείς επωμιζόμαστε το αυξανόμενο κόστος», υπενθύμισε ο Ντράγκι.

Η Ευρώπη, τόνισε, πάντα αντέδρασε στις κρίσεις. Το έκανε μετά την κρίση του δημόσιου χρέους ή μετά την Covid-19. Η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική και πιο πολύπλοκη.

Ο Ντράγκι συνοψίζει θέτοντας στο κοινό της Οβιέδο ένα ερώτημα που παραμένει προς το παρόν αναπάντητο: «Πόσο σοβαρή πρέπει να γίνει μια κρίση για να ενώσουν οι ηγέτες μας δυνάμεις και να βρουν τη πολιτική βούληση να δράσουν;»