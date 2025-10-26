#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Επιπρόσθετους δασμούς 10% στον Καναδά ανακοίνωσε ο Τραμπ

Οι δασμοί αποτελούν αντίποινα σε διαφημιστική εκστρατεία που εμφάνιζε τον Ρέιγκαν να εκφράζεται κατά των δασμών.

Δημοσιεύθηκε: 26 Οκτωβρίου 2025 - 00:43

Δημοσιεύθηκε: 26 Οκτωβρίου 2025 - 00:43

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που αποφάσισε αυτήν την εβδομάδα να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά σε αντίποινα για μια διαφημιστική εκστρατεία εναντίον των αμερικανικών δασμών, ανακοίνωσε απόψε ότι επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς ύψους 10% στην Οτάβα.

«Η διαφήμισή τους θα έπρεπε να αποσυρθεί αμέσως, αλλά την άφησαν να μεταδοθεί χθες (σ.σ. Παρασκευή) το βράδυ κατά τη διάρκεια του World Series, γνωρίζοντας ότι ήταν απάτη» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν σε μια διαφημιστική εκστρατεία που εμφάνιζε τον Ρόναλντ Ρέιγκαν να εκφράζεται κατά των δασμών και η οποία μεταδόθηκε στη διάρκεια του πρώτου αγώνα του τελικού του πρωταθλήματος μπέιζμπολ.

«Λόγω της σοβαρής διαστρέβλωσης των γεγονότων εκ μέρους τους (σ.σ. των Καναδών) και της εχθρικής ενέργειάς τους, αυξάνω τους δασμούς στον Καναδά κατά 10% σε σχέση με ό,τι πληρώνουν τώρα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

