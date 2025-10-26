Βήματα μπροστά έκαναν ΗΠΑ-Κίνα στις εμπορικές συνομιλίες

Η δεύτερη ημέρα των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας προετοιμάζει το έδαφος για μια «παραγωγική συνάντηση» μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε την Κυριακή στην Κουάλα Λουμπούρ ο ανώτατος εμπορικός απεσταλμένος της Ουάσινγκτον, ενισχύοντας τις ελπίδες για μια συμφωνία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Αμερικανός Εμπορικός Αντιπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ και ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συναντήθηκαν με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ στο περιθώριο της Συνόδου της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, στο πλαίσιο του πέμπτου γύρου απευθείας συνομιλιών από τον Μάιο, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, σημειώνει το Reuters.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου οι ηγέτες θα έχουν μια ιδιαίτερα παραγωγική συνάντηση», δήλωσε ο Γκριρ καθώς αποχωρούσε από τις συνομιλίες για να συναντήσει τον Τραμπ. Στις συνομιλίες συμμετέχει επίσης ο κορυφαίος εμπορικός διαπραγματευτής της Κίνας, Λι Τσενγκγκάνγκ.

Όταν δημοσιογράφος ρώτησε εάν οι σπάνιες γαίες συζητήθηκαν στις συνομιλίες που ξεκίνησαν το Σάββατο, ο Γκριρ απάντησε ότι καλύφθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της ανακωχής στα εμπορικά μέτρα.

Και οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αποτρέψουν την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, μετά την απειλή του Προέδρου Τραμπ για νέους δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα και άλλα εμπορικά περιοριστικά μέτρα από την 1η Νοεμβρίου, ως αντίποινα για τους εκτεταμένους κινεζικούς ελέγχους στις εξαγωγές μαγνητών και ορυκτών σπάνιων γαιών.

Τα βασικά ζητήματα

Ο Τραμπ έφθασε στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας το πρωί της Κυριακής για τη σύνοδο κορυφής, τον πρώτο σταθμό μιας πενθήμερης περιοδείας στην Ασία, η οποία αναμένεται να κορυφωθεί με μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Σι στη Νότια Κορέα.

Ένα θετικό αποτέλεσμα των συνομιλιών στην Κουάλα Λουμπούρ θα άνοιγε τον δρόμο για τη συνάντηση υψηλού ρίσκου που έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου. Αν και ο Λευκός Οίκος έχει ανακοινώσει επισήμως τις πολυαναμενόμενες συνομιλίες Τραμπ–Σι, το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν.

Μεταξύ των θεμάτων που προτίθεται να θέσει ο Τραμπ στον Σι περιλαμβάνονται οι κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας, οι ανησυχίες για την Ταϊβάν –την οποία το Πεκίνο θεωρεί τμήμα της επικράτειάς του– καθώς και η απελευθέρωση του φυλακισμένου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ, Τζίμι Λάι.

Η κράτηση του ιδρυτή της ανενεργής πλέον φιλοδημοκρατικής εφημερίδας Apple Daily έχει αναδειχθεί σε πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της καταστολής των δικαιωμάτων και ελευθεριών από την Κίνα στο ασιατικό χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα επιδιώξει τη συνδρομή της Κίνας στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με τη Ρωσία, καθώς ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία πλησιάζει το τέταρτο έτος του.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν την Ταϊβάν με αντάλλαγμα εμπορικά οφέλη από την Κίνα.

Εύθραυστη εκεχειρία

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου αναζωπυρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς η εύθραυστη εμπορική ανακωχή –η οποία επιτεύχθηκε μετά τον πρώτο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη τον Μάιο και παρατάθηκε τον Αύγουστο– δεν απέτρεψε τις δύο πλευρές από το να επιβάλουν επιπλέον κυρώσεις, περιορισμούς στις εξαγωγές και απειλές για αυστηρότερα αντίμετρα.

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών αναμένεται να επικεντρωθεί στους διευρυμένους κινεζικούς ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι οποίοι έχουν προκαλέσει παγκόσμια έλλειψη.

Αυτό έχει οδηγήσει την κυβέρνηση Τραμπ να εξετάζει την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές «κρίσιμου λογισμικού» προς την Κίνα –από φορητούς υπολογιστές έως κινητήρες αεροσκαφών– σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Μία ημέρα πριν από την έναρξη των συνομιλιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν νέα έρευνα δασμών για τη «φαινομενική αποτυχία» της Κίνας να συμμορφωθεί με τη συμφωνία «Φάση Ένα» που υπεγράφη το 2020. Η νέα έρευνα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ενισχύει το οπλοστάσιο του Τραμπ έναντι της Κίνας.

Οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει από τις συνομιλίες της Κυριακής εκτιμάται ότι θα είναι εύθραυστη, καθώς η σημαντικότερη εμπορική σχέση του πλανήτη, αξίας 660 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, παραμένει σε κρίσιμη ισορροπία.