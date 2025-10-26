#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Ο Νιούσομ σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2028

Το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές του 2028 σκέφτεται να διεκδικήσει ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ.

ΗΠΑ: Ο Νιούσομ σκέφτεται να θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2028

Δημοσιεύθηκε: 26 Οκτωβρίου 2025 - 18:58

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε σε συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές του 2028 αλλά θα αποφασίσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Φέτος ο Νιούσομ έχει κάνει ορισμένες ενέργειες για να εξετάσει κατά πόσο θα μπορούσε να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών και έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα προσωπικότητα του κόμματος, αντιπαρατιθέμενος με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σειρά θεμάτων.

«Ανυπομονώ να δω» ποιοι θα διεκδικήσουν το χρίσμα, όταν έρθει η ώρα, είπε ο Νιούσομ στην τηλεοπτική εκπομπή “Sunday Morning” του τηλεοπτικού δικτύου CBS.

Όταν ρωτήθηκε αν το σκέφτεται και ο ίδιος, απάντησε: «Ναι, θα ήταν ψέματα αν έλεγα το αντίθετο».

Με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ ο Τραμπ απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία αλλά παρ’ όλ’ αυτά δεν το έχει αποκλείσει. Νωρίτερα φέτος είπε ότι «υπάρχουν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει».

Ο Νιούσομ έχει φέρει την Καλιφόρνια στο προσκήνιο της προσπάθειας των Δημοκρατικών να ανασχεδιάσουν τις εκλογικές περιφέρειες για να αντισταθμίσουν παρόμοιες προσπάθειες σε Πολιτείες που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς τα δύο κόμματα επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις εκλογές του 2026. Σήμερα οι Ρεπουμπλικάνοι πλειοψηφούν οριακά στο Σώμα αυτό.

Ο κυβερνήτης έχει επίσης αντιπαρατεθεί με τον Τραμπ για την απόφασή του να αναπτύξει στρατό στο Λος Άντζελες.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιπρόσθετους δασμούς 10% στον Καναδά ανακοίνωσε ο Τραμπ

Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο

Λευκός Οίκος: Δεν θα κυκλοφορήσουν στοιχεία για τον πληθωρισμό του Οκτωβρίου

ΗΠΑ: Έξι νεκροί σε επίθεση κατά σκάφους που διακινούσε ναρκωτικά

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο