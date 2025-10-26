#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Λιθουανία: Εκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω «μπαλονιών»

Αυτό είναι το τέταρτο επεισόδιο αυτού του είδους που σημειώνεται την τελευταία εβδομάδα.

Δημοσιεύθηκε: 26 Οκτωβρίου 2025 - 23:17

Η Λιθουανία έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους απόψε, αφού εντοπίστηκαν διάφορα αντικείμενα, πιθανότατα μπαλόνια φουσκωμένα με ήλιο, εντός του εναέριου χώρου της, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Τις προηγούμενες φορές η κυβέρνηση ανέφερε ότι τα αντικείμενα ήταν μετεωρολογικά μπαλόνια που προέρχονταν από τη Λευκορωσία και χρησιμοποιούνται στη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

