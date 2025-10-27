Περικυκλωμένοι πάνω από 10.000 Ουκρανοί στο ανατολικό μέτωπο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε από το στρατιωτικό επιτελείο του ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν «περικυκλώσει» 5.000 Ουκρανούς στρατιώτες στο Κουπιάνσκ και 5.500 στο Ποκρόφσκ γράφουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η ουκρανική πλευρά δεν έχει επιβεβαιώσει τις περικυκλώσεις, ωστόσο η κατάσταση για τους Ουκρανούς υπερασπιστές και στις δύο πόλεις χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Αντιδρώντας στις αναφορές περί περικύκλωσης, ο Πούτιν ζήτησε «ανθρωπιστική μεταχείριση» των Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για τις προελάσεις του στρατού κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε κέντρο διοίκησης. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές περίπου 10.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν περικυκλωθεί. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν είχε συνάντηση με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Βαλέρι Γερασίμοφ, και ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές, κατά την οποία ενημερώθηκε για την κατάσταση κατά μήκος της γραμμής επαφής.

Ουκρανικές πηγές αναφέρουν ότι η κατάσταση στο «θύλακα» του Κουπιάνσκ έχει καταστεί κρίσιμη. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει ολοσχερώς και τις δύο γέφυρες που διασχίζουν τον ποταμό Όσκιλ. Οι Ουκρανοί μηχανικοί δεν μπορούν να διατηρήσουν τις διαβάσεις, καθώς αυτές καταστρέφονται μέσα σε λίγες ώρες μετά την επισκευή τους.

Όλες οι γραμμές ανεφοδιασμού μέσα στον θύλακα, καθώς και κάθε προσπάθεια προσέγγισης μέσω του ποταμού, αναχαιτίζονται από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Δεν είναι ακόμη γνωστό πόσοι Ουκρανοί στρατιώτες παραμένουν παγιδευμένοι στον θύλακα. Ωστόσο, ουκρανικοί χάρτες δείχνουν ότι στην περιοχή βρίσκονται περίπου τέσσερις ταξιαρχίες (τρεις μηχανοκίνητες), τρία τάγματα και μία μονάδα μη επανδρωμένων συστημάτων. Πιθανολογείται ότι καμία από αυτές τις μονάδες δεν βρίσκεται σε πλήρη δύναμη, καθώς στρατιώτες αποσύρονται εδώ και κάποιο διάστημα.