Αργεντινή: Ράλι για πέσο και ομόλογα μετά τη νίκη Μιλέι

Ισχυρά κέρδη καταγράφουν το πέσο και τα κρατικά ομόλογα της Αργεντινής τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η σαρωτική νίκη του κόμματος του Χαβιέρ Μιλέι στις ενδιάμεσες εκλογές θα επιτρέψει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και θα αποτρέψει έναν πανικό στις αγορές.

Οι αποδόσεις του κρατικού χρέους της χώρας σε δολάρια υποχώρησαν κάτω από το 10%, αντανακλώντας άνοδο στις τιμές, αφού το κόμμα του Μιλέι, «Η Ελευθερία Προχωρά» (La Libertad Avanza), συγκέντρωσε σχεδόν το 41% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

Το νόμισμα της Αργεντινής ενισχύθηκε περίπου έως και 10%, φτάνοντας τα 1.355 πέσο ανά δολάριο στο άνοιγμα της αγοράς συναλλάγματος στο Μπουένος Άιρες τη Δευτέρα.

Η λαϊκή στήριξη προς τον Μιλέι έναντι των Περονιστών της Αργεντινής, που έλαβαν το 32% της εθνικής ψήφου, πρόσφερε ανακούφιση στους ομολογιούχους, οι οποίοι φοβούνταν ότι η κυβέρνησή του θα ξέμενε από δολάρια για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της, παρά την υποσχεθείσα αμερικανική στήριξη ύψους 40 δισ. δολαρίων.

Το Μπουένος Άιρες είχε εξαντλήσει τα λιγοστά αποθέματα συναλλάγματος στην προσπάθειά του να στηρίξει το πέσο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς οι ανησυχίες για το μέλλον του προγράμματος μεταρρυθμίσεων του Μιλέι οδήγησαν διεθνείς επενδυτές και εγχώριους αποταμιευτές να αποσύρουν κεφάλαια από τη χώρα.

«Η μεταρρυθμιστική ορμή της Αργεντινής επέστρεψε, και ο Μιλέι μπορεί πλέον να νομοθετεί από θέση ισχύος, όχι επιβίωσης... Όσον αφορά το πέσο, δεν πρόκειται να υπάρξει υποτίμηση μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα», δήλωσε στους Financial Times ο Τιερί Λαρός, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Vontobel.

Το ομόλογο της Αργεντινής λήξεως 2035 εκτινάχθηκε κατά 14 σεντς, στα 71 σεντς ανά δολάριο, ενώ το χρέος λήξεως 2029 αυξήθηκε πάνω από 10 σεντς, στα 85 σεντς -τα υψηλότερα επίπεδα από τότε που ο Μιλέι ανέλαβε την προεδρία το 2023, μετά τη χρεοκοπία του 2020.

Η Αργεντινή πρέπει να αποπληρώσει περίπου 18 δισ. δολάρια χρέος σε ξένο νόμισμα μέσα στον επόμενο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων 4 δισ. δολαρίων τον Ιανουάριο. Όμως τα καθαρά συναλλαγματικά της αποθέματα, αφαιρουμένων των δανείων από το ΔΝΤ και άλλων υποχρεώσεων, βρίσκονται βαθιά στο κόκκινο μετά τις προσπάθειες περιορισμού της φυγής κεφαλαίων από τους εγχώριους αποταμιευτές προς το δολάριο.

Οι Αργεντινοί αποταμιευτές παραδοσιακά αναζητούν ασφάλεια σε περιουσιακά στοιχεία σε δολάριο πριν από εκλογές, δεδομένου ότι η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από υποτιμήσεις και υπερπληθωρισμό.

Το νόμισμα της Αργεντινής είχε υποχωρήσει από περίπου 1.340 πέσο ανά δολάριο σε σχεδόν 1.500 ανά δολάριο τον περασμένο μήνα, μετά τη νίκη των Περονιστών σε περιφερειακή αναμέτρηση τον Σεπτέμβριο.

Η πτώση αυτή απειλούσε να υπονομεύσει την πολιτική διατήρησης του πέσο εντός προκαθορισμένου εύρους διακύμανσης έναντι του δολαρίου -παρά τις αμερικανικές παρεμβάσεις, που εκτιμάται ότι ανήλθαν έως και στα 2 δισ. δολάρια για τη στήριξη του νομίσματος- και τροφοδότησε τα τελευταία 24ωρα στοιχήματα για μεγάλη υποτίμηση μετά τις εκλογές.