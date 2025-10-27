Αργεντινή: Αποφασιστική νίκη Μιλέι με πάνω από 40% στις ενδιάμεσες εκλογές

Το κόμμα του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι κατέγραψε 40,8% των ψήφων στις ενδιάμεσες εκλογές που καθόρισαν τους βουλευτές της κάτω βουλής της Αργεντινής, έναντι 24,5% της Περονιστικής αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα.

Με καταμετρημένο πάνω από 90% των ψήφων, το κόμμα του Μιλέι αναμένεται να καταλάβει 64 έδρες, ενώ οι Περονιστές 31 έδρες.

Προηγείται μάλιστα ακόμη και στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, προπύργιο των Περονιστών. Στις τοπικές εκλογές της 7ης Σεπτεμβρίου, η παράταξη LLA είχε ηττηθεί με διαφορά 14 μονάδων. Στόχος του Μιλέι ήταν να ενισχύσει τη μικρή μειοψηφία του στο Κογκρέσο και να διατηρήσει τη στήριξη των ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να έχει πρόσφατα προσφέρει στην Αργεντινή σημαντικό οικονομικό πακέτο στήριξης, ενώ είχε προειδοποιήσει για απόσυρση εάν τα εκλογικά αποτελέσματα ήταν αρνητικά για τον Μιλέι.

Στις εκλογές ανανεώθηκε το ήμισυ της Βουλής των Αντιπροσώπων (127 έδρες) και το ένα τρίτο της Γερουσίας (24 έδρες). Η Περονιστική αντιπολίτευση παραμένει η μεγαλύτερη μειοψηφία και στις δύο νομοθετικές σωλήνες, ενώ το νεοσύστατο κόμμα του Μιλέι διαθέτει μόλις 37 βουλευτές και 6 γερουσιαστές.

Η Ουάσιγκτον και οι διεθνείς επενδυτές έχουν εκφράσει εντυπωσιασμό για την ικανότητα της κυβέρνησης να μειώσει σημαντικά τον μηνιαίο πληθωρισμό – από 12,8% πριν από την ορκωμοσία του Μιλέι σε 2,1% τον προηγούμενο μήνα – να επιτύχει δημοσιονομικό πλεόνασμα και να εφαρμόσει εκτεταμένα μέτρα απορρύθμισης.

Ωστόσο, η δημοφιλία του Μιλέι είχε μειωθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της δυσαρέσκειας του κοινού για τις περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και ενός σκανδάλου διαφθοράς που συνδέεται με την αδελφή του, η οποία υπηρετεί και ως επικεφαλής του προσωπικού του.

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ποσοστό άνω του 35% θα αποτελούσε θετικό αποτέλεσμα για την κυβέρνηση Μιλέι και θα μπορούσε να της επιτρέψει, μέσω συμμαχιών με άλλα κόμματα, να μπλοκάρει προσπάθειες των βουλευτών της αντιπολίτευσης να υπερψηφίσουν βέτο του προέδρου κατά νόμων που, σύμφωνα με με τον πρόεδρο απειλούν τη δημοσιονομική ισορροπία της Αργεντινής.

Τα συνολικά αποτελέσματα των εκλογών της Κυριακής δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Ο Μιλέι έχει δηλώσει ότι αναμένει ανασχηματισμό της κυβέρνησης μετά τις εκλογές, ο οποίος ενδέχεται να περιλαμβάνει μέλη του κεντρώου κόμματος PRO, συχνά συμμάχους της κυβέρνησης στο Κογκρέσο, που ηγείται ο πρώην πρόεδρος Μαουρίσιο Μάκρι.

Η διαδικασία παρακολουθείται στενά από τον Λευκό Οίκο. Το πιθανό πακέτο βοήθειας ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει ήδη υπογεγραμμένη ανταλλαγή νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων και ενδεχόμενο μηχανισμό επένδυσης χρέους 20 δισ. δολαρίων.

Μετά τα πρώτα αποτελέσματα, πολλοί αναλυτές προβλέπουν υποτίμηση του πέσο, το οποίο θεωρούν υπερτιμημένο προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός.

Νέες μεταρρυθμίσεις υπόσχεται ο Μιλέι μετά τη νίκη

Ο πρόεδρος της Αργεντινής δήλωσε την Κυριακή ότι η μεγάλη νίκη του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές σηματοδοτεί ένα «σημείο καμπής» και δεσμεύτηκε να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που η κυβέρνησή του θεωρεί ακόμα απαραίτητες.

«Σήμερα περνάμε ένα σημείο καμπής», τόνισε ο Μιλέι μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, προσθέτοντας ότι οι ψηφοφόροι εξέφρασαν την επιθυμία τους να αλλάξει καθοριστικά η πορεία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Νότιας Αμερικής.

Ο πρόεδρος κάλεσε τους κυβερνήτες της χώρας σε συζητήσεις για κοινοβουλευτικές συμφωνίες και σημείωσε ότι δεκάδες γερουσιαστές και βουλευτές από άλλα κόμματα ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνίες με την κυβέρνησή του.

Πηγή: Reuters, ertnews.gr