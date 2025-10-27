Συνάντηση Ερντογάν-Στάρμερ με φόντο τα Eurofighter

Την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην Τουρκία πραγματοποιεί σήμερα (27/10) ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Κίρ Στάρμερ, έπειτα από σχετική πρόσκληση του προέδρου Ερντογάν.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας οι συνομιλίες των δυο ηγετών θα περιλαμβάνουν συζητήσεις για μια στενή συμμαχία στρατηγικού επιπέδου. Όμως το κύριο θέμα της ατζέντας θα είναι τα μαχητικά Eurofighter Typhoon που θέλει να αγοράσει η Τουρκία από την κοινοπραξία του Eurofighter, επικεφαλής της οποίας είναι η Βρετανία.

Ο Τούρκος πρόεδρος θα υποδεχτεί τον Στάρμερ με μία επίσημη τελετή στο προεδρικό συγκρότημα του Μπεστέπε στην Άγκυρα και θα ακολουθήσει ιδιωτική συνάντηση και δείπνο εργασίας μεταξύ των αντιπροσωπειών. Μετά τις συνομιλίες θα λάβει χώρα τελετή υπογραφής και κοινή συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα Ερντογάν και Στάρμερ θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο για την προμήθεια 40 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία.

Στο επίκεντρο η ενίσχυση της τουρκικής αεροπορίας

Η Τουρκία βιάζεται να ενισχύσει την πολεμική της αεροπορία και είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει ακόμα και μεταχειρισμένα αεροσκάφη στην αρχή. Ο γνωστός ιστότοπος Middle East Eye αναφέρει ότι 20 αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται σήμερα από τη Βρετανική Αεροπορία θα μπορούσαν να σταλούν αρχικά για να επιταχυνθεί ο εφοδιασμός.

Το γνωστό περιοδικό UK Defence Journal ανέφερε ότι η συμφωνία θα καλύπτει την έκδοση Tranche 4, η οποία έχει βελτιωμένα ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα. Το σχέδιο του Ερντογάν είναι να συνδυάσει την απόκτηση των βρετανικών Eurofighter με μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ και το Ομάν, ύστερα από συμφωνίες που έκανε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις χώρες αυτές του Κόλπου.

Πριν από λίγες ημέρες και το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του πως η διαδικασία προμήθειας νέων αεροσκαφών Eurofighter με το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά θετικά.

Και ο Μερτς στην Άγκυρα

Σε τρεις ημέρες αναμένεται να επισκεφτεί την Άγκυρα και ο Φρίντριχ Μερτς, στην πρώτη επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Τουρκία. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η προμήθεια Eurofighter, που αρχικά καθυστέρησε λόγω γερμανικών αντιρρήσεων, πρόκειται να ολοκληρωθεί στο πλαίσιο μιας πολύπλευρης συμφωνίας, στην οποία θα περιλαμβάνονται και νέα αεροσκάφη μαζί με τα μεταχειρισμένα από το Κατάρ και το Ομάν.

Πηγή: Deutsche Welle