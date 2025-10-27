#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ' οδόν για να παραλάβει τη σορό ενός ομήρου

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, "ένα φέρετρο που περιέχει έναν νεκρό όμηρο θα μεταφερθεί" υπό την προστασία του Ερυθρού Σταυρού στο σημείο συνάντησης που έχει συμφωνηθεί με το ισλαμιστικό κίνημα στη Γάζα.

Γάζα: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ οδόν για να παραλάβει τη σορό ενός ομήρου

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 22:03

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι μέλη του Ερυθρού Σταυρού είναι καθ΄οδόν για να παραλάβουν από τη Χαμάς τη σορό του 16ου ομήρου που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, "ένα φέρετρο που περιέχει έναν νεκρό όμηρο θα μεταφερθεί" υπό την προστασία του Ερυθρού Σταυρού στο σημείο συνάντησης που έχει συμφωνηθεί με το ισλαμιστικό κίνημα στη Γάζα.

Έως τώρα, η Χαμάς έχει επιστρέψει τα λείψανα 15 εκ των 28 ομήρων από τότε που άρχισε η εκεχειρία, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ερυθρός Σταυρός, Χαμάς και Αιγύπτιοι αναζητούν τις χαμένες σορούς

Ρούμπιο: Δεν παραβίασε την εκεχειρία το ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα

Λίβανος: Τρεις νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Λούλα ντα Σίλβα: Εχει πάψει να λειτουργεί ο ΟΗΕ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο