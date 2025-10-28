#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Συνάντηση Πούτιν με την ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας

Δημοσιεύθηκε: 28 Οκτωβρίου 2025 - 10:25

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας Τσε Σον Χούι συναντήθηκε χθες Δευτέρα με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο για να συζητήσουν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ, όπως μεταδίδει το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με το KCNA. Η Τσε Σον Χούι μετέφερε στον ρώσο πρόεδρο τους «αδελφικούς χαιρετισμούς» του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η επικεφαλής της βορειοκορεατικής διπλωματίας επισκέφθηκε τη Μόσχα εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας σχετικά με τη συνεργασία των δύο χωρών, στο πλαίσιο της οποίας η Βόρεια Κορέα ενισχύει στρατιωτικά τη Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία σε αντάλλαγμα για την παροχή στρατιωτικής τεχνολογίας.

Η υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Κορέας είχε επίσης συνομιλίες με τον ρώσο ομόλογό της Σεργκέι Λαβρόφ για τις διεθνείς εξελίξεις, στις οποίες διαπιστώθηκε σύμπλευση απόψεων σε ζητήματα στρατηγικής σημασίας, αναφέρει το δημοσίευμα του KCNA.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών Τσε-Λαβρόφ, η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας εξέφρασε την υποστήριξή της στις προσπάθειες της Ρωσίας «να ξεριζώσει τα αίτια της σύγκρουσης στην Ουκρανία». Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ εξέφρασε την υποστήριξη της Μόσχας στις προσπάθειες της Βόρειας Κορέας να προστατεύσει τα συμφέροντα ασφαλείας και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως μεταδίδει το KCNA.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

