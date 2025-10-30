Το νορβηγικό «θηρίο» των $2 τρισ. απογειώνεται χάρη και στην AI

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων - το μεγαλύτερο του είδους του στον κόσμο - ανακοίνωσε απόδοση 5,8% κατά το τρίτο τρίμηνο, χάρη στα ισχυρά κέρδη των χρηματιστηριακών αγορών και τον αισιοδοξία για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Norges Bank Investment Management (NBIM) διαχειρίζεται το ταμείο για λογαριασμό του νορβηγικού λαού.

Οπως θυμίζει το CNBC, το τεράστιο Government Pension Fund Global, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1990 με σκοπό την επένδυση των πλεονασματικών εσόδων από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Νορβηγίας, επενδύει σήμερα σε περιουσιακά στοιχεία σε 70 χώρες, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 9.000 εταιρειών.

Το χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνει μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος, υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ακίνητα. Η απόδοση των επενδύσεων σε μετοχές για το τρίμηνο ήταν 7,7%, ενώ οι επενδύσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος απέδωσαν 1,4%. Οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρόσθεσαν 0,3%, ενώ τα ακίνητα απέδωσαν 1,1%.

Ο Trond Grande, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Norges Bank Investment Management, δήλωσε ότι τα ισχυρά κέρδη των χρηματιστηριακών αγορών στους τομείς των πρώτων υλών, των χρηματοοικονομικών και των τηλεπικοινωνιών συνέβαλαν στην αύξηση της απόδοσης κατά τη διάρκεια του τριμήνου.