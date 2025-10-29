#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βραζιλία: Στους 132 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο

Συγγενείς των νεκρών έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Ρίο, κοντά στην περιοχή όπου η επιχείρηση έλαβε χώρα, καθώς δεκάδες πτώματα κείτονται στον δρόμο.

Βραζιλία: Στους 132 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 18:23

Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία, έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 132 ανθρώπων, σύμφωνα με μια καταμέτρηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένας δημόσιος οργανισμός, γεγονός που διπλασιάζει τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό.

«Σύμφωνα με τα τελευταία μας στοιχεία, ο απολογισμός ανέρχεται σε 132 νεκρούς», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων οι υπηρεσίες του Δημόσιου Συνηγόρου, ενός οργάνου της πολιτείας του Ρίο, που προσφέρει νομική βοήθεια στους κοινωνικά ευάλωτους.

Ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε από την πλευρά του πως ο επίσημος απολογισμός της επιχείρησης κατά των ναρκωτικών, που διεξήχθη χθες, ανέρχεται γύρω σε 60 νεκρούς, ωστόσο προειδοποίησε πως ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να «αλλάξει», καθώς οι θάνατοι δεν καταμετρώνται παρά μονάχα κατά την άφιξή τους στο νεκροτομείο.

Συγγενείς των νεκρών έχουν συγκεντρωθεί στους δρόμους του Ρίο, κοντά στην περιοχή όπου η επιχείρηση έλαβε χώρα, καθώς δεκάδες πτώματα κείτονται στον δρόμο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύλληψη για τηλεφωνική απάτη στο Κιλκίς

Πώς έστησε το κύκλωμα τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συναγερμός για πυροβολισμούς έξω από τη Βουλή στη Σερβία

Νέα εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα παιχνιδιών στο Μαρούσι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο