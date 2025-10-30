Τανζανία: Απαγόρευση της κυκλοφορίας ανήμερα των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών

Απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε από απόψε στην οικονομική πρωτεύουσα της Τανζανίας, το Νταρ ες Σαλάμ, όπου εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν βίαια εναντίον του καθεστώτος, ανήμερα των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, από τις οποίες έχει αποκλειστεί το μεγαλύτερο μέρος της αντιπολίτευσης.

Οι κάτοικοι της μεγαλύτερης πόλης της χώρας (ο πληθυσμός της υπολογίζεται μεταξύ 6-8 εκατ. ανθρώπων) θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι τις 18.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Καμίλους Γουαμπούρα, στο διάγγελμά του μέσω της δημόσιας τηλεόρασης TBC world. «Αστυνομικοί και στρατιώτες θα περιπολούν στους δρόμους της πόλης», προειδοποίησε.

Νωρίτερα, ένα αστυνομικό τμήμα πυρπολήθηκε στην κεντρική λεωφόρο που οδηγεί στο λιμάνι του Νταρ ες Σαλάμ και οι διαδηλωτές, κυρίως νεαροί άνδρες, φώναζαν «Δώστε μας πίσω τη χώρα μας». Η αστυνομία, που προσπάθησε να τους απωθήσει, αναγκάστηκε να υποχωρήσει μπροστά στον μεγάλο αριθμό των συγκεντρωμένων.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είπε ότι άκουσε πολλούς πυροβολισμούς, αφού τέθηκε επισήμως σε ισχύ η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Είδε επίσης διαδηλωτές να βάζουν φωτιά σε ελαστικά, να εκτοξεύουν πέτρες και να καταστρέφουν αφίσες της προέδρου Σαμία Σουλούχου Χάσαν.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν αναφέρει εάν υπάρχουν θύματα.

Η 65χρονη Χάσαν ανέλαβε την προεδρία όταν πέθανε ο προκάτοχός της, ο Τζον Μαγκουφούλι, το 2021 και τώρα ελπίζει να εκλεγεί. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Τανζανίας, αν και αρχικά χαλάρωσε κάποιους από τους αυστηρούς περιορισμούς που είχε επιβάλει ο Μαγκουφούλι, κατηγορείται από τους διαδηλωτές για σκληρή καταπίεση.

Ενώ η Χάσαν, σύμφωνα με τους αναλυτές, βασίζεται στην προαναγγελθείσα νίκη της για να σιγήσουν οι επικρίσεις εντός του ίδιου του κόμματός της, ο δημοσιογράφος του AFP είπε ότι είδε ένοπλους στρατιώτες να περνούν δίπλα στους διαδηλωτές, υποδηλώνοντας ότι στηρίζουν το κίνημά τους.

«Ο στρατός προστατεύει τις διαδηλώσεις που διεξάγονται σήμερα στην Τανζανία» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ η Μπρέντα Ρουπία, στέλεχος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Chadema, στο οποίο απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές. Η Ρουπία σχολίαζε ένα βίντεο που έδειχνε νεαρούς να φωνάζουν «Δεν θέλουμε το CCM, (Chama Cha Mapinduzi, το κυβερνών κόμμα από την εποχή της ανεξαρτησίας), θέλουμε τα δικαιώματά μας» μπροστά σε στρατιώτες που κοιτούσαν απαθείς.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και δεν ήταν εφικτό να επαληθευτούν, δείχνουν κατεστραμμένα εκλογικά τμήματα, καμένα λεωφορεία και ένα διαλυμένο βενζινάδικο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το κίνημα εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις, όπως στη Μπέγια, το Μπόζι και την Αρούσα.

Τα εκλογικά τμήματα του Νταρ ες Σαλάμ, που ήταν γεμάτα νωρίς το πρωί στις προηγούμενες εκλογές, τώρα παρέμειναν σχεδόν έρημα και έκλεισαν στις 16.00.

Το Chadema αποκλείστηκε από τις εκλογές επειδή αρνήθηκε να υπογράψει τον εκλογικό κώδικα με το αιτιολογικό ότι δεν περιλάμβανε τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούσε το κόμμα. Κάλεσε τους υποστηρικτές του να μποϊκοτάρουν τις εκλογές. Ο ηγέτης του, ο Τούντου Λίσου, που ήταν υποψήφιος πρόεδρος το 2020 απέναντι στον Μαγκουφούλι, συνελήφθη τον Απρίλιο και δικάζεται για εσχάτη προδοσία, μια κατηγορία που επισύρει τη θανατική ποινή.

Ο μοναδικός άλλος σοβαρός υποψήφιος της αντιπολίτευσης, ο Λουχάγκα Μπίνα του κόμματος ACT Wazalendo, αποκλείστηκε για διαδικαστικούς λόγους.

Τα περισσότερα ξένα μέσα ενημέρωσης δεν έλαβαν διαπιστεύσεις για να καλύψουν τις εκλογές.

