#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Ασιατικές αγορές: Επιφυλακτικές κινήσεις μετά τη συνάντηση Σι-Τραμπ

ΗΠΑ: Εντολή Τραμπ να ξεκινήσουν αμέσως οι δοκιμές πυρηνικών όπλων

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αρχίσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων σε ίση βάση», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

ΗΠΑ: Εντολή Τραμπ να ξεκινήσουν αμέσως οι δοκιμές πυρηνικών όπλων

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 06:32

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ότι έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει άμεσα τις δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων.

Ενόψει της συνάντησής του με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην πόλη Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ο Τραμπ αιτιολόγησε την απόφασή του, υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

 

«Λόγω των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Πολέμου να αρχίσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων σε ίση βάση», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στην ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

«Λόγω της τρομερής, καταστροφικής ισχύος τους, ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΟΥΝ να το κάνω αλλά δεν είχα άλλη επιλογή!», υπογραμμίζει.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν την τελευταία τους δοκιμή πυρηνικού όπλου το 1992. Οι πυρηνικές δοκιμές παρέχουν κρίσιμες πληροφορίες για την απόδοση των νέων όπλων αλλά και για το κατά πόσο τα παλαιότερα συστήματα παραμένουν λειτουργικά.

Εκτός από την τεχνική αξία, μία τέτοια δοκιμή θα θεωρηθεί από χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα ως σκόπιμη επίδειξη στρατηγικής ισχύος των Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας τις εντυπώσεις για τη γεωπολιτική ισορροπία στην παγκόσμια σκηνή.

Πηγή: Reuters, AFP, ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τραμπ: «Ανάρμοστη» η δοκιμή πυρηνικού πυραύλου από τον Πούτιν

Νέο πυρηνικό πύραυλο κρουζ δοκίμασε η Ρωσία

Ο Τραμπ κόβει στο 10% τους δασμούς για την φαιντανύλη στην Κίνα

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κορυφής Τραμπ-Σι

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο